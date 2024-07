Kłopoty Marcusa Rashforda. Stracił prawo jazdy

Jak informują brytyjskie media, Marcus Rashford stracił prawo jazdy. Piłkarz Manchesteru United miał znacznie przekroczyć prędkość. Podczas zatrzymania przez policję wyjaśniał, że myślał, że jest śledzony przez inny samochód.

Marcus Rashford w sezonie 2022/23 grał najlepiej w swojej karierze. W 56 meczach strzelił 30 goli, stając się tym samym najlepszym strzelcem w drużynie. W minionych rozgrywkach zaliczył spory regres i spisywał się stanowczo poniżej oczekiwań. Śmiało można stwierdzić, że był cieniem samego siebie. w 43 spotkaniach zdobył tylko osiem bramek. ,,Czerwone Diabły” rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu i ponownie zrobiło się głośno o Rashfordzie. Tym razem nie zasłynął jednak rzeczami związanymi z boiskiem, a problemami poza nim.

Jak informują brytyjskie media, 26-latek stracił prawo jazdy na sześć miesięcy za zbyt szybką jazdę. Funkcjonariusze jadący za jego autem mając na liczniku 160 mil na godzinę twierdzili, że kierowca cały czas się oddalał. Po zatrzymaniu napastnik United twierdził, że był śledzony. Policjanci zasugerowali, że w momencie, kiedy czuje się śledzony powinien zadzwonić na numer alarmowy, ten odparł, że takie sytuacje mają miejsce codziennie. Rashford twierdził, że śledzi go inny biały samochód.

Funkcjonariusze po przejrzeniu nagrań nie zauważyli podobnego auta opisywanego przez Anglika. Wtedy sprawa została skierowana do sądu. Wyrokiem sędziego Rashford stracił prawo jazdy na sześć miesięcy oraz musiał zapłacić grzywnę w wysokości 1666 funtów oraz 666 funtów za inne wykroczenie, do którego się przyznał. Dodatkowo zobowiązany był zapłacić 120 funtów kosztów sądowych.

