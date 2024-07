IO 2024: Jakie gwiazdy zagrają na turnieju piłkarskim?

Już tradycyjnie na dwa dni przed oficjalnym rozpoczęciem letnich IO rusza turniej piłki nożnej. W sporej części szesnastu reprezentacji brakuje piłkarzy najwyższego kalibru. Mimo tego znajdziemy co najmniej kilka nazwisk, które są doskonale znane fanom futbolówki. Z polskich wątków możemy znaleźć choćby Maksyma Chłania z Lechii oraz mającego rodzimy paszport Santiago Hezze – kto natomiast przybył do Francji z tych największych gwiazd?

Julián Álvarez

Mistrz świata z 2022 roku, jeden z najlepszych piłkarzy katarskiego turnieju – jest jednym z faworytów do wywalczenia korony króla strzelców olimpijskiego rozdania. W sezonie 2023/2024 strzelił 19 goli dla Manchesteru City. Można z niego dworować, że jest w angielskim klubie „pierwszym po Haalandzie”, ale podczas IO powinien być najjaśniejszą gwiazdą „Albicelestes”. Wyrwanie się z cienia wielkiego (pod względem piłkarskim) napastnika rodem z Norwegii może kolejny raz pokazać, jakie umiejętności ma Álvarez. Czy łączony z Atletico Madryt napastnik zabłyszczy jak na MŚ z 2022 roku?

Pau Cubarsí

W lipcu 2023 roku o Pau Cubarsím wiedzieli tylko najbardziej zaangażowani kibice FC Barcelony. Rok później jest to jedno z najciekawszych nazwisk jeśli chodzi o obrońców młodego pokolenia. Na paryskie igrzyska pojadą m.in. mistrzowie Europy z Niemiec – Fermín López czy Álex Baena, ale oni w śladowej ilości przyczynili się do tytułu.

Cubarsí co prawda nie został wybrany do finałowej 26-tki na EURO 2024, ale nikt nie ma wątpliwości, że to na nim będzie budowana przyszłość hiszpańskiej defensywy. Selekcjoner Santi Denia ma zamiar wygrać IO w piłce nożnej. Ostatni raz ta sztuka udała się „La Furia Roja” w 1992 roku, gdy na Camp Nou w Barcelonie pokonała 3:2 Polskę Janusza Wójcika. Cubarsí powinien być pierwszym wyborem Denii podczas turnieju olimpijskiego.

Pau Cubarsí: "We've been in the Olympic village these four days, and there has been a good atmosphere. You can see other athletes and working methods." pic.twitter.com/mfgLHzNar1 — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 23, 2024

Achraf Hakimi

Bez wątpienia prawy obrońca PSG jest największą gwiazdą marokańskiej piłki. Gracz warty 60 milionów euro od trzech lat gra we Francji – ma on już na koncie w wieku 26 lat grę w CZTERECH z pięciu topowych lig Europy – nie grał tylko w Premier League.

Do medali i trofeów wywalczonych nad Sekwaną może dołożyć krążek zdobyty podczas IO w Paryżu. Razem ze swoimi kolegami jak np. Abde Ezzalzouli, zdobywcą czwartego miejsca na MŚ 2022 będzie chciał co najmniej powtórzyć wynik osiągnięty podczas imprezy w Katarze. Dla reprezentacji Maroka będzie to powrót na piłkarski turniej igrzysk olimpijskich po dwunastu latach przerwy. Hakimi i spółka na pewno powalczą o dobry wynik w grupie z Argentyną, Irakiem oraz Ukrainą.

In the 2024 Olympic men's football tournament, Africa’s hopes lie with Morocco, Guinea, Egypt, and Mali. Morocco, featuring stars like Achraf Hakimi, is poised for a strong run. Can Africa clinch its first Olympic gold in nearly 25 years?#Olympics pic.twitter.com/Z7zrlRbQaA — Football.com (@Footballcomglob) July 23, 2024

Alexandre Lacazette

Kylian Mbappe, Antoine Griezmann — tych nazwisk spodziewali się francuscy kibice, jeśli myśleli o piłkarzach, którzy zagrają dla „Les Bleus” podczas igrzysk w ojczyźnie. Mimo próśb selekcjonera Thierry’ego Henry’ego żadna z tych gwiazd nie zagra we Francji.

Kapitanem „Trójkolorowych” będzie pełniący tę samą rolę w Lyonie bohater zeszłego sezonu w ligach top5 – Alexandre Lacazette. Czołowa postać ostatnich lat OL to „najgorętsze” nazwisko w olimpijskiej reprezentacji Francji. W ostatnich dwóch sezonach w Ligue 1 strzelił odpowiednio 27 i 19 bramek. To właśnie teraz ma szansę mieć swoją chwilę chwały w narodowych barwach.

Nicolás Otamendi

Dwóch aktualnych mistrzów świata powołał Javier Mascherano na turniej piłki nożnej podczas igrzysk olimpijskich. Wśród nich jest wspominany wcześniej Álvarez, a także Nicolás Otamendi. Doświadczony defensor w 2008 roku nie był jeszcze na tyle ważną postacią, aby grać w olimpijskiej kadrze Argentyny.

Kapitan „Albicelestes” ma zamiar podczas turnieju w Paryżu powtórzyć sukces kolegów sprzed szesnastu lat, kiedy to złoto wywalczyła ekipa Marcelo Bielsy po bramce Angela Di Marii. Obecny trener kadry Mascherano grał w finałowym meczu IO 2008. Czy do tego grona dołączy 117-krotny reprezentant Argentyny Otamendi?

Todo listos para mañana! Con la misma ilusión de siempre. 🦾🫡 Vamos Selección 🩵🤍🩵 @juegosolimpicos @Argentina pic.twitter.com/As5Mv1LRja — Nicolas Otamendi (@Notamendi30) July 23, 2024

Inne piłkarskie gwiazdy IO 2024 w Paryżu

Gwinejczyk Naby Keïta z Gwinei, gwiazda Brighton z Paragwaju – Julio Enciso, Dominikanin Junior Firpo, Mohamed Elneny z Egiptu, który po ponad 8 latach opuścił Arsenal. Do tego mamy jeszcze Hiszpana Erica Garcíę, Uzbeka Eldora Shomurodova. Całkiem spora jest gromada uznanych nazwisk na turnieju olimpijskim w piłce nożnej. Futbolowe zmagania będą się odbywać w siedmiu francuskich miastach: Marsylii, Lyonie, Nicei, Paryżu, Nantes, Bordeaux oraz Saint-Étienne.

Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio przewidziały co nieco przyszłość, bowiem w meczu o złoto Brazylia pokonała Hiszpania, a gola w finale strzelił dla „La Furia Roja” Mikel Oyarzabal, a jego trenerem był Luis de la Fuente. Brzmi znajomo? Ten sam duet przyczynił się do triumfu Hiszpanów w Niemczech. Czyżby w okolicach połowy sierpnia czekała nas powtórka we Francji? O tym przekonamy się już niebawem.

Fot. PressFocus