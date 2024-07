PSG szykuje transfer młodej supergwiazdy

PSG od lat jednym z najbardziej aktywnych klubów na rynku transferowym. W tym roku paryżanie trochę zwolnili z wydawaniem kolejnych milionów, jednak jak informuje Fabrizio Romano, już w najbliższym czasie klub z Parc de Princes zasili młoda gwiazda Benfiki – Joao Neves.

Co prawda Joao Neves nie imponuje liczbami, jednak trudno go za to ganić, gdyż występuje on na pozycji defensywnego pomocnika. W minionym sezonie portugalskiej ekstraklasy strzelił trzy gole i zaliczył jedną asystę. Jego rola w drużynie prowadzonej przez Rogera Schmidta była nieoceniona, o czym świadczy liczba rozegranych meczów – w poprzednim sezonie wystąpił w 55 z 56 możliwych meczów, co w takim młodym wieku należy uznać jako oszałamiające.

Joao Neves zyskał dzięki tym występom zaufanie selekcjonera reprezentacji Portugalii – Roberto Martineza, który powołał go na zakończone niedawno mistrzostwa Europy. Na turnieju rozgrywanym w Niemczech 19-latek wystąpił w ostatnim meczu fazy grupowej przeciwko Gruzji, który Portugalia przegrała 0:2. Według Fabrizio Romano, za Joao Nevesa PSG będzie musiało wyłożyć około 70 milionów euro.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain are closing in on João Neves deal! New, positive round of talks again today.

PSG want to get it sealed next week.

Details of package being discussed after €70m fee + players to include for Benfica, like Renato Sánches.

Here we go, expected soon ⏳🇵🇹 pic.twitter.com/tCu6D66c5x

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2024