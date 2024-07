Legendarny Zico okradziony! Kolejny incydent na igrzyskach w Paryżu

Jak informuje francuski „Le Parisien” doszło do kolejnej kradzieży w stolicy Francji, gdzie już wkrótce oficjalnie rozpoczną się igrzyska olimpijskie. Legendarny Zico został okradziony w taksówce, a wartość skradzionych przedmiotów to około 500 tysięcy euro.

Igrzyska Olimpijskie 2024 organizowane w Paryżu jeszcze oficjalnie się nie rozpoczęły, a już informowaliśmy o przypadku kradzieży. Mowa przede wszystkim o wydarzeniach związanych z reprezentacją Argentyny, które dokładnie opisywał Javier Mascherano. Podczas sesji treningowej drużyna została okradziona, a piłkarze stracili m.in. zegarki. Javier nie krył swojego rozgoryczenia, podkreślając, jak wiele kontroli i obostrzeń oni sami muszą przechodzić, a mimo tego nie mają zapewnionego bezpieczeństwa.

Niestety patrząc na takie sytuacje istnieje obawa, iż może być to zmora tych igrzysk. Wszyscy jednak liczą, że francuska policja będzie w stanie zapanować nad całym wydarzeniem. Warto podkreślić, że piłkarze nieco wcześniej rozpoczęli zmagania, a sama impreza oficjalnie się jeszcze nie rozpoczęła.

IT’S HERE! 🥹

The #Paris2024 Opening Ceremony is TODAY! 🙌

— The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024