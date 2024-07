Borussia Dortmund dopina transfer brazylijskiego obrońcy

Borussia Dortmund jest blisko porozumienia się z Manchesterem City w sprawie transferu Yana Couto. Jak informuje m.in. Fabrizio Romano, oba kluby ustaliły już kwotę transferu. Brazylijczyk miał też zaakceptować propozycję kontraktu i wkrótce ma wyruszyć do Niemiec dopiąć ostateczne szczegóły.

Borussia Dortmund sprowadziła jak dotąd w tym okienku dwóch zawodników – Waldemara Antona i Serhou Guirassy’ego. Teraz finaliści poprzedniej edycji Ligi Mistrzów są bliscy dokonania pierwszego tego lata zagranicznego transferu. Według Fabrizio Romano linię obrony ma wzmocnić Yan Couto. Brazylijczyk ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Gironie. Formalnie jest on zawodnikiem Manchesteru City, ale tam konkurencja na bokach obrony jest na tyle duża, że póki co nie ma on szans na zaistnienie w drużynie Pepa Guardioli.

🚨🟡⚫️ Borussia Dortmund are closing in on Yan Couto deal!

Package will be under €30m, expected to be €25m with add-ons included.

Couto has already accepted contract proposal, he wants BVB and he’s ready to travel.

Final details to be sorted with Man City… then, here we go. pic.twitter.com/xJSxWjuT7E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2024