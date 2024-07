Wout Weghorst znalazł nowy klub

Przyszłość Wouta Weghorsta w Burnley już od jakiegoś czasu była przesądzona. Blisko dwumetrowy napastnik reprezentacji Holandii czekał na właściwą ofertę i wreszcie znalazł nowy klub. Jak informują tureckie media, 31-latek zostanie piłkarzem Trabzonsporu.

Weghorst znalazł klub

Od dłuższego czasu wiadome było, że Wout Weghorst opuści Burnley. Zawodnik ostatnie lata spędzał na wypożyczeniach. Cały sezon 2022/23 miał spędził na wypożyczeniu w Besiktasie. Podczas styczniowego okienka transferowego, przy niemałym zamieszaniu, trafił jednak na półroczne wypożyczenie do Manchesteru United. Anglicy zwrócili się z prośbą do Burnley o skrócenie jego pobytu w Turcji, na co ci przystali. United rzecz jasna, musiała wypłacić zadośćuczynienie Besiktasowi za swój ruch w postaci 3 milionów euro. W ekipie „Czerwonych Diabłów” radził sobie jednak przeciętnie.

🚨🇳🇱 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Trabzonspor have reached an agreement to sign Wout Weghorst, reports @yagosabuncuoglu! 🔴🔵 pic.twitter.com/vn1xIpeXIF — EuroFoot (@eurofootcom) July 30, 2024

Miniony sezon Weghorst spędził na wypożyczeniu, tym razem w Hoffenheim. Rosły Holender w Bundeslidze wystąpił w 28 meczach, w których strzelił siedem goli i zaliczył trzy asysty. Wraz z zakończeniem rozgrywek wrócił do Burnley, jednak wiadome było, że nie pozostanie tam na długo. Klub spadł do Championship, a sam napastnik chciał pozostać na najwyższym poziomie i bić się o wyższe cele.

Do końca kontraktu Weghorsta w klubie pozostawał rok, tak więc była to ostatnia szansa na zarobek na nim. Jak informuje Yagiz Sabuncuoglu, 31-latek w końcu znalazł nowy klub. Trabzonspor osiągnął porozumienie z Burnley. Kwota transferu nie jest jeszcze znana. Angielski klub wcześniej domagał się za swojego piłkarza około 10 milionów euro.

🚨 Trabzonspor, Wout Weghorst ile anlaşmaya vardı. Oyuncu sağlık kontrolü için kulüplerin anlaşmasını bekliyor. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 30, 2024

Weghorst w reprezentacji

Myśląc o Woutcie Weghorście w pierwszej kolejności nie przychodzi nam na myśl jego klubowa kariera, a to co wyprawia w kadrze Holandii – to ulubieniec Ronalda Koemana. Podczas ostatnich Mistrzostw Europy w Niemczech strzelił zwycięskiego gola na 2:1 przeciwko Polsce. Łącznie na turnieju zanotował sześć występów, za każdym razem wchodził jednak z ławki rezerwowych.

Jego najbardziej pamiętny występ w reprezentacji Holandii miał miejsce, na mundialu w 2022 roku w starciu z Argentyną. Również i tym razem pojawił się na boisku w roli zmiennika. Strzelił dwa gole przyszłym mistrzom świata, w tym jednego w ostatniej akcji meczu w podstawowym czasie gry. Ostatecznie to Argentyńczycy zameldowali się w półfinale, dzięki zwycięstwu w konkursie rzutów karnych.

Weghorst against Argentina clutch moment pic.twitter.com/zVuF7TqigZ — N I L O 🥷 (@dfw_nilo) June 16, 2024

Wout Weghorst dla swojego kraju zagrał 39 razy i strzelił 12 goli.

Fot. PressFocus