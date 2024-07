Keisuke Honda wraca do gry

To bardzo zaskakująca informacja i powrót z emerytury. Keisuke Honda, a więc bardzo dobrze wszystkim znany japoński piłkarz, wraca do gry w piłkę. Był od ponad dwóch lat na emeryturze, a w swojej karierze grał choćby w Milanie czy CSKA Moskwa. Właśnie dołączył do… bhutańskiego zespołu Paro FC.

Honda wraca z emerytury

Postaci tego bardzo charyzmatycznego japońskiego zawodnika raczej nie trzeba będzie nikomu przypominać. Na poziomie europejskiego futbolu co prawda nie utrzymał się zbyt długo, ale bez wątpienia dał się zapamiętać. W 2008 roku pojawił się w Holandii, gdzie dołączył do VVV-Venlo, a po dobrych występach przeszedł do CSKA Moskwa i tam doskonale się odnalazł.

Dowodem tego są trofea w postaci dwóch wygranych mistrzostw oraz pucharów krajowych. Jednak wydaje się, że najbardziej kojarzony jest z przygody we Włoszech, gdzie reprezentował barwy AC Milanu.

Throwback to when Keisuke Honda donned the number 10 for 🇮🇹AC Milan. pic.twitter.com/JmCIPuRp0m — J. Football Now (@j_football_now) July 13, 2022

W klubie z Serie A wystąpił w 92 spotkaniach, strzelając przy tym 11 goli oraz asystując 14 razy. Razem z Milanem zdobył Superpuchar Włoch. W barwach „Rossonerich” grał przez cztery sezony, choć w ostatnim już głównie statystował. Był jednak taki moment, że wszyscy w Europie zazdrościli Milanowi Hondy. To jesień sezonu 2014/15, kiedy w sześciu pierwszych meczach strzelił aż pięć goli i zanotował dwie asysty. To były czasy przeciętnego Milanu, który zajął na koniec 10. miejsce w lidze. W tamtym zespole z Japończykiem grali:

Jeremy Menez

Nigel de Jong

Giacomo Bonaventura

Diego Lopez

Andrea Pioli

Ignazio Abate

Adil Rami

Philippe Mexes

Jego przygoda na Półwyspie Apenińskim zakończyła się w lipcu 2017 roku, kiedy to przeszedł do meksykańskiego CF Pachuca. Od tamtej pory nie potrafił znaleźć sobie miejsca w jednym klubie. Na swojej drodze notował występy w: Botafogo (Brazylia), Melbourne Victory (Australia), Neftczi Baku (Azerbejdżan), czy holenderskim Vitesse. Swój ostatni mecz rozegrał w Suduvie, a więc na Litwie – w 2021 roku.

Powrót na jeden mecz?

W 2022 roku Honda zakończył piłkarską karierę, lecz ciągle pracował w świecie futbolu. Jeszcze w trakcie gry w 2018 roku podpisał umowę z reprezentacją… Kambodży, gdzie był dyrektorem generalnym oraz trenerem. Jednak mimo wyraźnego odstawienia gry na bok, pojawiła się sensacyjna informacja, że Keisuke Honda jeszcze przynajmniej raz wystąpi w roli zawodnika.

Paro Football Club of Bhutan 🇧🇹 sign legendary Japanese footballer Keisuke Honda for AFC Challenge League Playoffs #IndianFootball #Bhutan pic.twitter.com/jjqEkqA2z5 — Panenka (@panenka_goal) July 29, 2024

Klub Paro FC poinformował, iż 38-latek wspomoże ich w walce w fazie play-off w turnieju azjatyckim Challange Cup, który jest przeznaczony dla klubów z mniej rozwiniętych państw azjatyckich. Honda zagra w co najmniej jednym spotkaniu, starciu półfinałowym. Klub w swoim oświadczeniu podkreśla, jak przyjście Keisuke jest dla nich ważne.

Jako klub głęboko zakorzeniony w bhutańskiej piłce nożnej, dołączenie do nas zawodnika kalibru Hondy jest nie tylko ogromnym zaszczytem, ale także znaczącą szansą na wzrost i rozwój.

Były gracz AC Milanu, czy też CSKA Moskwa już trenuje z drużyną. Pierwsze spotkanie w turnieju odbędzie się 13 sierpnia, a Paro FC zmierzy się z reprezentantem Nepalu – Church Boys. Jeśli uda im się zwyciężyć, w późniejszym etapie zagrają ze zwycięzcą spotkania Abdysz-Ata Kant (Krigistan) z Attack Energy FC (Afganistan). Dla tego niewielkiego klubu z Bhutanu podpisanie zawodnika z taką historią jest ogromnym wydarzeniem, dlatego nie dziwi euforia fanów.

Fot. PressFocus