Amrabat znów na rynku – transfer blisko

Sofyan Amrabat w minionym sezonie udał się do swojego wymarzonego kierunku – była to Anglia, a dokładnie Manchester United. Erik ten Hag i klub z Old Trafford mieli nadzieję na to, że Marokańczyk pozostanie w Anglii – wygląda jednak na to, że należący do Fiorentiny zawodnik po raz kolejny zmieni klub. Jest on bliski przenosin do Fenerbahce Jose Mourinho, jak podaje portal „Sabah Spor” z Turcji.

Amrabat z kolejną przeprowadzką?

Turecki portal „Sabah Spor” poinformował, że Marokańczyk porozumiał się z klubem ze stolicy Turcji. Amrabat miałby trafić na Sukru Saracoglu za 12 milionów euro. Kluby nie doszły jeszcze do porozumienia – nie wiadomo jeszcze czy one się w ogóle zaczęły. Pewnym jest jednak, że coraz mniej wskazuje na powrót zawodnika do Anglii. W ostatnich dniach piłkarza łączono z Atletico Madryt. Jego umowa z Fiorentiną wygasa w czerwcu 2025 roku.

💣🚨 BREAKING: In the last few days, Atlético de Madrid has made an inquiry about Sofyan Amrabat. [🎖️: @MatteMoretto via @_soy_rojiblanco] pic.twitter.com/xFghAKkxaz — Atletico Universe (@atletiuniverse) July 29, 2024

Jego prawdopodobnie nowy pracodawca zdążył awansować do III rundy eliminacji Ligi Europy po pokonaniu w dwumeczu Lugano ze Szwajcarii 6:4 (4:3 i 2:1). To pierwszy mały sukces Jose Mourinho po przybyciu nad Bosfor. Zwycięstwo we wtorkowym rewanżu z bliskiej do odległości przypieczętował awans były pomocnik Legii, Sebastian Szymański.

Możliwe, że klub widzi braki w linii pomocy z tytułu gry Rade Krunicia, który od początku przygody w Turcji jest określany mianem ogromnego niewypału, a jego gra – ponurym żartem. Na niekorzyść sytuacji w klubie działa fakt, że Bośniak dopiero co został przymusowo wykupiony z Milanu, a jego gra cały czas wygląda źle.

Niepotrzebny to mało powiedziane. Jeden z najgorszych transferów od lat. — Krzysztof Gerlak (@KrzysztofGerlak) July 23, 2024

Manchester United nie chciał go wykupić

W Anglii zawodnik rozegrał 30 spotkań i wyłapał aż dziewięć żółtych kartek. Jego wypożyczenie kosztowało „Czerwone Diabły” aż 9 milionów euro. Amrabat zagrał 1545 minut we wszystkich rozgrywkach. Zdobył na koniec sezonu FA Cup, w którym co prawda wystąpił jedynie dwukrotnie, ale za to zagrał pełne 90 minut w finale z Manchesterem City. Pożegnał się godnie, grając najprawdopodobniej swój najlepszy mecz w koszulce United (można zobaczyć poniżej). W końcówce sezonu wywalczył miejsce w pierwszym składzie, grając obok Kobbiego Mainoo, a Scott McTominay był ustawiany wyżej, czasami nawet w ataku.

Sofyan Amrabat vs Manchester City 🦍🇲🇦 pic.twitter.com/BgyWLZ7vrT — 𝗪𝗔𝗬𝗭 🔎🇲🇦 (@ArobaseAH2) May 26, 2024

Wypożyczenie do Anglii wydarzyło się także z powodu wcześniejszej znajomości z Erikiem ten Hagiem, który prowadził piłkarza wiele lat wcześniej w FC Utrecht. Amrabat rozgłos zyskał dzięki znakomitemu występowi na MŚ 2022 w Katarze z kadrą Maroka. W Manchesterze okazał się jednak niewypałem transferowym. Po zakończeniu sezonu 2023/24 mógłby trafić do ”Czerwonych Diabłów” na stałe za kwotę 25 milionów euro. Miał wcześniej bardzo zabiegać o transfer. Kiedy wydawało się, że półfinalista katarskiego mundialu podbije angielskie boiska, Premier League okazała się dla niego zbyt wymagającą ligą. Zwyczajnie nie nadążał często za tym tempem.

Fot. screen YouTube/ Sky Sports Football