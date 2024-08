Udinese w minionym sezonie ledwo utrzymało się w Serie A – musieli czekać na to do ostatnich minut sezonu, gdzie w bezpośrednim meczu pokonali przyszłego spadkowicza, Frosinone. Latem zdecydowano się na przemeblowanie składu, a przy okazji z funkcji trenera zrezygnował Fabio Cannavaro. Nowy dyrektor sportowy Gokhan Inler zastąpił go byłym trenerem Pogoni i warszawskiej Legii, Kostą Runjaiciem. Niemiec wkrótce dostanie znanego pomocnika z polskiej ligi.

Udinese ściąga znanego pomocnika Ekstraklasy

Jesper Karlstroem to kolejny z pomocników związanych z Polską, który w ostatnim czasie łączony jest z klubem ze Stadio Friuli. Nie tak dawno pisaliśmy choćby o ponownej chęci pracy Runjaicia z Bartoszem Sliszem, którego zimą Legia pozbyła się do Atlanty United. W mediach przebąkiwano także o nazwisku reprezentanta Polski, który zagrał na EURO 2024 – Jakubie Piotrowskim z Łudogorca Razgrad.

Anel Avdić ze „Sport Expresse”n napisał, że kilkunastokrotny reprezentant Szwecji w tym tygodniu wybierze się do Włoch na testy medyczne. Sebastian Staszewski z „TVP Sport” z kolei doniósł, że Lech ma otrzymać od Udinese między 2 a 2,5 miliona euro (druga kwota wraz z bonusami).

🚨💣 Jesper Karlström är på väg att lämna Lech Poznan för en drömflytt till Serie A. Udinese är överens med den polska klubben om en affär. Karlström väntas resa till Italien i veckan för läkarundersökningar. 🇮🇹🛫https://t.co/LGqiG6FtX0 — Anel Avdić (@AnelAvdic) July 31, 2024

Lech sprzedaje kolejnego mistrza

Byłby to kolejny w ostatnich dniach transfer odchodzący Lecha po sprzedaży za 3,6 miliona euro Kristoffera Velde do Olympiakosu, zwycięzcy ostatniej Ligi Konferencji Europy, a także Filipa Marchwińskiego do Lecce za 3 miliony europejskiej waluty. Jesper Karlstroem 13 razy zagrał w barwach seniorskiej kadry ”Trzech Koron”. Od ponad roku jednak nie jest powoływany. W Poznaniu występuje od 2021 roku i zanotował ponad 110 występów w barwach ”Kolejorza”. Udinese to z kolei 15. drużyna poprzedniego sezonu Serie A.

Na stulecie klubu w 2022 roku został mistrzem Polski, wygrywając swoje trzecie trofeum w karierze. Był wtedy nieodzownym elementem układanki Macieja Skorży i trzymał w ryzach środek pola. Zajął wtedy trzecie miejsce pod względem rozegranych minut (2754) – tylko za Jakubem Kamińskim (2827) i Mikaelem Ishakiem (2765). Reszta, jak Joao Amaral czy Antonio Milić, miała już ponad 300 minut w nogach mniej. Był on również członkiem drużyn, która dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji w 2023 roku i mierzyła się w zaciętym dwumeczu z Fiorentiną, późniejszym finalistą rozgrywek. W klubie z Poznania Szwed zanotował 144 występy i cztery bramki. Ma on jeszcze dwa lata umowy z klubem z ulicy Bułgarskiej, jednak w ostatnim czasie notuje spory dołek formy.

Fot. PressFocus