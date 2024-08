Michał Nalepa znalazł nowy klub

Michał Nalepa został zawodnikiem drugoligowego Gençlerbirliği. Nie mówimy jednak o stoperze Zagłębia Lubin, a byłym piłkarzu Arki Gdynia, czy Jagiellonii Białystok. Klub z Ankary będzie dla Nalepy czwartym tureckim klubem w karierze.

Michał Nalepa radzi sobie w Turcji

Po raz pierwszy Michał Nalepa do Turcji trafił latem 2020 roku, tuż po spadku Arki Gdynia z Ekstraklasy. Został zawodnikiem drugoligowego Giresunsporu, z którym wywalczył awans do ekstraklasy. Dla Giresunsporu był to powrót na najwyższy poziom po 44 latach. Jednak Nalepie nie było dane zagrać w rozgrywkach Super Lig, bo już po roku doszło do rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron. Nalepa rozegrał w Giresunsporze 26 meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył siedem asyst.

Sezon 2021/22 spędził w Jagiellonii Białystok, ale po roku wrócił nad Bosfor. Trafił do drugoligowego Sakaryasporu, z którym zajął miejsce w strefie barażowej, ale jego klub uległ w ćwierćfinale play-offów. Po roku ponownie zmienił klub, ale pozostał na drugim poziomie rozgrywkowym w Turcji. Z Corum również zajął miejsce w strefie barażowej, lecz w play-offach jego zespół odpadł w półfinale. W obu tych klubach rozegrał łącznie 67 meczów, w których strzelił sześć goli i dołożył aż 15 asyst.

Sakaryaspor , Nalepa’nın Golüyle Bandırmaspor Karşısında 1-0 Öne Geçti. pic.twitter.com/hVbsF0OlZW — Sakaryaspor Photoshop (@SakaryasporPS) September 2, 2023

Teraz wychowanek Arki Gdynia zaliczy czwarty turecki klub na przestrzeni pięciu sezonów. Podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok z Gençlerbirliği. Klub z Ankary również występuje na drugim szczeblu rozgrywkowym. Dwukrotni mistrzowie Turcji po raz ostatni w ekstraklasie grali w sezonie 2020/21. Od tamtego na zapleczu Super Lig zajmowali kolejno 13., 15., a ostatnio ósme miejsce. Poprzedni sezon zakończyli z dwupunktową stratą do strefy barażowej.

Nalepa był jednym z trzech ogłoszonych tego samego dnia nowych piłkarzy Gençlerbirliği. Oprócz Polaka klub z Ankary jednego dnia zakontraktował jeszcze Mete Kaana Demira oraz Petera Etebo – byłego piłkarza m.in. Galatasaray, Getafe, Las Palmas, Watfordu, czy Stoke.

Spoglądając w kadrę Gençlerbirliği najbardziej znanym zawodnikiem jest Jimmy Durmaz. Zimą 2024 roku Szwed wrócił do tego klubu po niemal 10 latach. W międzyczasie grał choćby dla Galatasaray, Olympiakosu, czy Tuluzy. Do Gençlerbirliği przyszedł wraz z o 11 lat młodszym bratem – Eliasem.

🇵🇱 D İ N A M O 😎#KırmızıKara pic.twitter.com/yqA79UXF66 — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 1, 2024

Gençlerbirliği zmagania w nowym sezonie drugiej ligi rozpocznie 10 sierpnia. Stołeczny klub zmierzy się na wyjeździe z Kocaelisporem. Przed własną publicznością Nalepa zadebiutuje 18 sierpnia, gdy Gençlerbirliği podejmie w Ankarze Boluspor.

fot. Wikimedia Commons