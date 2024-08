Chorwacka perełka w Realu Sociedad

Real Sociedad nie zatrzymuje się podczas letniego okienka transferowego. Nie tak dawno informowaliśmy, że blisko klubu jest Carlos Soler, który zamierza opuścić Paris Saint-Germain i wrócić do Hiszpanii. W San Sebastian pojawił się jeszcze jeden pomocnik – chorwacki talent z RB Salzburg Luka Sučić.

Szósta drużyna poprzedniego sezonu La Liga przygotowuje się na utratę swojej największej gwiazdy środka pola. Reprezentant Hiszpanii, z którą sięgnął niedawno po mistrzostwo Europy czyli Mikel Merino według informacji Fabrizio Romano jest już dogadany z Arsenalem. W ekipie „Kanonierów” bardzo chce go mieć jego rodak oraz imiennik – Mikel Arteta.

🚨🔴⚪️ Arsenal are closing in on Mikel Merino deal as verbal agreement is now getting closer!

Agreement in place on personal terms as Merino wants the move.

Verbal discussions with Real Sociedad for package in excess of €30m, talks on to get the deal done.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/3IHBykH9J4

