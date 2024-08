Patryk Peda może trafić do Ekstraklasy

Patryk Peda ma za sobą debiut w reprezentacji Polski za kadencji Michała Probierza. Mimo to, jego kariera klubowa wydaje się być już na lekkim zakręcie. Sezon Ekstraklasy ruszył już na dobre, ale drużyny jeszcze szukają rynkowych możliwości celem wzmocnień swoich składów. Wedle najnowszych doniesień zawodnik Palermo ma trafić do Lechii Gdańsk na roczne wypożyczenie.

Peda nie podbił Włoch?

Patryk piłkarsko dojrzewał w akademii Legii, lecz dość szybko wyjechał do Włoch. Już jako 17-latek robił wrażenie na większych zespołach, czego efektem było przejście do SPAL. W tym klubie na początku miał okazje występować na poziomie Primavery, taka sytuacja utrzymywała się w sezonach 19/20 oraz 20/21. W kolejnych już rozgrywkach dostał szansę zaistnienia w pierwszej drużynie, co wydaje się, całkiem dobrze wykorzystał. Przez pewien czas był on członkiem pierwszego składu drużyny pod batutą obecnego trenera Romy, Daniele De Rossiego.

Można było odnieść wrażenie, iż kampania 2023/24 jest dla niego wręcz kluczowa, ponieważ w jej trakcie na jego wykup zdecydowało się Palermo. Odradzający się klub z Sycylii, który należy do City Football Group zauważył w Polaku swoją szansę.

Szybko wrócił on jednak do SPAL na wypożyczenie, lecz co ważniejsze – dość regularnie występował. Ten sezon był szczególny, gdyż otrzymał także powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski. Oczywiście wcześniej także reprezentował nasz kraj, lecz w jedynie w poszczególnych kategoriach młodzieżowych. Michał Probierz zdecydował się dać mu szansę, a jego występy były całkiem obiecujące.

🇵🇱 OFICJALNIE: Patryk Peda znalazł się w wyjściowym składzie reprezentacji Polski na mecz z Wyspami Owczymi! Obrońca SPAL jest pierwszym w historii piłkarzem z III ligi, który zagra o punkty w barwach Biało-Czerwonych 💪 POWODZENIA ❤️ pic.twitter.com/sNT4P6p9CJ — Transfery Piłkarskie (@Transfery_) October 12, 2023

Fakt faktem występował na trzecim poziomie rozgrywkowym we Włoszech, jednak to i tak była dobra pozycja, aby piąć się szczebel po szczeblu. Wszystko wskazywało na to, że po powrocie do Palermo spędzi okres przygotowawczy w klubie, a później dostanie szanse w pierwszej drużynie. Jednak wedle najnowszych informacji tak się nie stanie, a Patryk Peda wróci do Polski.

Z tego co słyszę wynika, że Patryk Peda znalazł się w orbicie zainteresowań @LechiaGdanskSA. Sam zawodnik też podobno interesuje się Lechią. Na konkrety trzeba jednak jeszcze poczekać. Peda obecnie przebywa z Palermo na zgrupowaniu w Anglii, gdzie jutro zagrają sparing z Oxford. pic.twitter.com/PS56QeYsaK — Piotr Potępa (@PiotrPotepa) August 2, 2024

Beniaminek ze wzmocnieniem?

Lechia Gdańsk po dwóch spotkaniach aktualnych rozgrywek Ekstraklasy zgromadziła na koncie tylko jeden punkt. Remis ze Śląskiem na pewno cieszył, lecz w starciu z drugim beniaminkiem, a więc Motorem Lublin, mogli zdecydowanie lepiej się pokazać – gdańszczanie przegrali 0:2. Teraz coraz głośniej mówi się o potencjalnym wzmocnieniu w szeregach defensywnych i właśnie to Patryk Peda ma być nowym nabytkiem klubu.

Taką informację przekazał bowiem Piotr Potępa, który poinformował, że gracz Palermo znalazł się na celowniku Lechii. W dodatku sam zawodnik też ma być chętnym na taki ruch. W kwestii czysto formalnych swoje trzy grosze dorzucił Łukasz Gikiewicz, który dodał, że będzie to roczne wypożyczenie.

Ciężko jednak stwierdzić, ile przyjdzie nam czekać na oficjalne informacje. Dużo będzie zależeć od tego, jak Peda będzie prezentował się podczas okresu przygotowawczego. Jeśli jednak szanse na minuty w drugoligowym Palermo będą małe, jest duża szansa, że to właśnie do Lechii trafi młody środkowy obrońca.

Fot. PressFocus