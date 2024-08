Legia Warszawa – Piast Gliwice 04.08 – Typy bukmacherskie

Betclic kurs 2.08 Legia Warszawa - Piast Gliwice Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Legia Warszawa – Piast Gliwice. Za nami już dwie kolejki w najlepsze lidze świata – Ekstraklasie, a tu dużymi krokami nadciąga już trzecia! Kilka drużyn ma coś do udowodnienia: Lech Poznań będzie chciał zmazać plamę sprzed roku i wrócić do czołówki, a Jagiellonia spróbuje obronić tytuł mistrzowski. Ale czy się uda? Czas pokaże, a przed nami wielkie granie i spore emocje!

W niedzielę 4 sierpnia o godzinie 20:15 na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie Legia zmierzy się z Piastem Gliwice. Czy goście będą w stanie zaskoczyć i sprawić niespodziankę? Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.

Legia Warszawa – Piast Gliwice – typy bukmacherskie

W Warszawie jeśli chodzi o Ekstraklasę cel jest jasny: powrót na szczyt, odzyskanie mistrzostwa i pełna dominacja. Każdy wie jak zakończyło się w poprzedniej kampanii, gdzie Legia finiszowała na najniższym stopniu podium, ale nie ma się co dziwić, skoro zgubili punkty w aż 18 spotkaniach. Nieźle spisali się w Lidze Konferencji Europy, bo wyszli z grupy grając z AZ Alkmaar czy Aston Villą. I to byłoby na tyle pozytywów, bo potem każdy pamięta jak potoczyły się losy legionistów. Na razie rozpoczęli od zwycięstwa u siebie przeciwko Zagłębiu Lubin 2:0. to był spokojny mecz, chociaż gospodarze nie potrafili się przebić przez mur, trochę mecz ustawiła czerwona kartka dla Nalepy w 52. minucie i Wojskowi mieli nieco łatwiejsze zadanie. Dopiero w 82. minucie strzelili gola, a poprawili w doliczonym czasie gry. Zespół z Dolnego Śląska za dużo nie pokazał, przez większość czasu się po prostu bronił. W drugiej kolejce Legia zameldowała się w Kielcach, gdzie pokonali Koronę 1:0. Długo się męczyli, powtarzał się scenariusz z poprzedniego spotkania, ale jedynego gola zdobyli na kwadrans przed końcem. Korona też miała swoje sytuacje, ale niestety brakowało szczęścia.

Piast Gliwice naprawdę nie może narzekać, bo patrząc ogółem spisują się dobrze: zespół Vukovicia przegrała zaledwie jeden z dziewięciu ostatnich meczów o punkty (pięć zwycięstw i trzy remisy). Kluczowym elementem tak dobrej postawy jest znakomita defensywa Piasta, która w tym czasie zanotowała pięć czystych kont. Rozpoczęli od remisu z Cracovią, chociaż szybko zdobyli bramkę, a stracili w ostatniej minucie meczu. Potem już mierzyli się z wicemistrzem Polski Śląskiem Wrocław i wygrali 2:0. Bardzo dobra w ich wykonaniu była przede wszystkim pierwsza połowa. Dla Gliwiczan dobrą wiadomością jest fakt, że stołeczna drużyna wygrała 4 z 13 ostatnich spotkań z tym przeciwnikiem.

Legia jest po eliminacjach do LKE i mimo, że rywal nie był wymagający to jednak trzeba było wyjść, zagrać i polecieć do Walii. Piast zaczyna od zdobycia czterech punktów. Gram tutaj gola po obu stronach.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Legia Warszawa – Piast Gliwice

Betclic standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Legia Warszawa – Piast Gliwice. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o zakłady specjalne, a dokładnie o strzelca bramki, tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie bramki ma Marc Gual po kursie 2.50 w Legii Warszawa, natomiast w Piaście Gliwice Jorge Felix – 4.00.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To trzecia kolejka nowego sezonu w Ekstraklasie, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Legia Warszawa – Piast Gliwice

Legia po dwóch kolejkach ma komplet zwycięstw, a Piast Gliwice wygrał oraz zremisował

Obie drużyny strzelały w obu meczach

Na pięć spotkań bezpośrednich trzy razy wygrała Legia, raz Piast i raz padł remis

Dwukrotnie w tych starciach pokrywał się BTTS

Przewidywane składy Legia Warszawa – Piast Gliwice

Legia Warszawa: Tobiasz – Kapuadi, Ziółkowski, Augustyniak, Morishita, Wszołek, Luquinhas, Goncalves, Kapustka, Gual, Pekhart

Tobiasz – Kapuadi, Ziółkowski, Augustyniak, Morishita, Wszołek, Luquinhas, Goncalves, Kapustka, Gual, Pekhart Piast Gliwice: Plach – Mosór, Czerwiński, Huk, Chrapek, Felix, Piasecki, Dziczek, Ameyaw, Tomasiewicz, Pyrka.

Fot. PressFocus