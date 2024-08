Stade Rennes ma bardzo pracowite lato po pierwszym od lat sezonie bez kwalifikacji do europejskich pucharów. Nowy dyrektor sportowy klubu Fred Massara nie próżnuje i dopiął właśnie kolejne ciekawe wzmocnienie. To drugi transfer przychodzący z dobrze mu znanej Serie A. Bretończycy wkrótce będą mogli cieszyć się z zatrudnienia Hansa Hateboera. Boczny obrońca Atalanty opuszcza Lombardię w glorii i chwale, gdyż wygrał w maju Ligę Europy.

Rennes zgarnia zwycięzcę europejskiego pucharu

Hans Hateboer opuści Atalantę i przejdzie do Rennes, drużyny Ligue 1, za około 3 miliony euro . Taką wiadomość w niedzielne przedpołudnie podał Gianluca Di Marzio. Informacje o rzekomym transferze potwierdzili w podobnym czasie także Fabrizio Romano oraz Santi Aouna.

Hans Hateboer przybył do Atalanty w styczniu 2017 roku i był częścią najwspanialszych lat w historii klubu. Poza trzema finiszami na trzeciej lokacie na koniec sezonu w Serie A dołożył do tego trzy finały Coppa Italia (2019, 2021, 2024) , a także – w maju tego roku – najważniejsze trofeum w historii 'bergamaschich’ czyli Ligę Europy 2024.

Zagrał w jej brawach 245 razy i zanotował 12 trafień. Dodał do tego 21 asyst – był bardzo użytecznym następcą Andrei Contiego, którego zastąpił. Był on pierwszym strzelcem gola dla Atalanty w historii jej meczów w fazie pucharowej Ligi Mistrzów – był to za razem jego pierwszy gol w europejskich pucharach (a tego samego wieczoru dołożył gola numer dwa). Wszystko działo się krótko przed pandemią koronawirusa w starciu z Valencią.

To kolejny już w tym oknie transfer wychodzący 'La Dei’, po Roberto Piccolim, Michelu Adopo i Nadirze Zortei (do Cagliari, dwaj pierwsi to wypożyczenie), Aleksieju Miranchuku (Atlanta United), Calebie Okolim (Leicester City), Nicolò Cambiaghim (Bologna) i Pierluigim Gollinim (Genoa – wypożyczenie).

Hateboer zagra dopiero w swoim trzecim klubie i będzie to drużyna w trzecim kolejnym kraju. Poza czterema latami w Groningen w ojczyźnie i siedmioma we włoskim Bergamo, gdzie trafił za 1 milion euro – teraz przyszła pora na francuskie miasto w Bretanii – Rennes.

Francuska drużyna w tym oknie nie próżnuje. Sam nowy dyrektor sportowy Rennes Fred Massara po raz trzeci w tym oknie dopina ruch z udziałem włoskiego klubu – wcześniej sprzedawał Enzo Le Fee do Romy, a także kupował z Napoli Leo Ostigarda. Oprócz tego do klubu przyszedł choćby Albert Gronbaek, najdroższy w historii Elitserien (liga norweska) transfer wychodzący (15 milionów euro).

