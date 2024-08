Mislintat na wylocie – szybko poszło w BVB

Pracujący w Borussii Dortmund po raz kolejny Sven Mislintat pamiętany jest przez kibiców klubu z Signal Iduna Park głównie dzięki świetnym transferom w erze Jurgena Kloppa. Po powrocie w okolice Zagłębia Ruhry jednak kilka osób już tego żałuje. Mislintat, który przekracza zakres swoich kompetencji, ma wkrótce wylecieć z klubu. Jego zachowanie nie podoba się choćby Nuriemu Sahinowi.

Sven Mislintat ze swoim stanowiskiem ma się pożegnać już po trzech miesiącach. Ma to związek z wieloma incydentami w trakcie swojej pracy. Potrafił np. wbiegać na boisko podczas treningu, kopać piłkę przed kamerami, co miało złościć nowego trenera Nuriego Sahina. Wewnętrznie także istnieje napięcie między Mislintatem, Sebastianem Kehlem oraz Larsem Rickenem.

Były dyrektor Ajaksu ma skupiać się na wypatrywaniu talentów i doświadczonych doraźnych rozwiązaniach dla drużyny. Pełniąc rolę „planującego skład” podlega Kehlowi. Kehl z kolei bada ramowe warunki ekonomiczne ewentualnego transferu i odpowiada za negocjacje z zawodnikami i klubami. Ostateczna decyzja w sprawie transferu należy do Rickena.

🚨💣 Per @BILD, Sven Mislintat could be fired after just 3 months!

Many incidents go into this, like how he ran onto the field during training and kicked a ball in front of cameras, to which Sahin freaked out

He's also been disruptive during meetings internally causing there to… pic.twitter.com/ADIB7DiLSP

— BVB Central (@TheBVBCentral) August 4, 2024