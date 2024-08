PSG wykłada ogromną kwotę na obrońcę z Bundesligi

Sytuacja kadrowa PSG sprawiła, że podczas aktualnie trwającego okienka transferowego rozglądają się za środkowym obrońcą. Według Fabrizio Romano negocjuje ostatnie szczegóły umowy z Eintrachtem Frankfurt. Na Parc des Princes za 60 milionów euro ma przyjść 22-letni Willian Pacho, ekwadorski obrońca triumfatora Ligi Europy 2022.

Sytuacja w kadrze paryżan nie jest za ciekawa, jeśli chodzi o pozycję stopera. Na dość długi czas z gry wypadł Lucas Hernandez, który zerwał więzadła krzyżowe w wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund. Do formy dopiero będzie wracał Presnel Kimpembe, lecz trudno mieć pewność do jego jakości po długim rozbracie z futbolem.

Są także Marquinhos oraz Milan Skriniar, choć Luis Enrique nie do końca jest przekonany co do Słowaka – był on bowiem ”tykającą bombą” i jednym z największych niewypałów sezonu we Francji. Stąd pojawiają się coraz to głośniejsze zapowiedzi, iż PSG musi znaleźć solidne nazwisko, by wzmocnić linię obrony.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2024