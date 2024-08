Lech Poznań wzmacnia pozycję, której chciał trener

Z zespołu Lecha Poznań w ostatnim czasie odeszło kilku podstawowych zawodników, mistrzów kraju na 100-lecie i ćwierćfinalistów Ligi Konferencji: Jesper Karlstrom, Filip Marchwiński czy Kristoffer Velde. Jak informuje Dawid Dobrasz z portalu „Meczyki.pl„, klub ze stolicy Wielkopolski ruszył na ciąg dalszy transferowych łowów. Już niedługo do „Kolejorza” trafi Amerykanin z drugiej ligi norweskiej – Ian Hoffmann.

Na ten moment letniego okienka transferowego do KKS-u trafiło trzech nowych zawodników, którzy zdążyli już zadebiutować na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Są nimi środkowy obrońca Alex Douglas, napastnik Brian Fiabema oraz fiński skrzydłowy – Daniel Hakans. Miejsce w podstawowej jedenastce na ten moment zapewnił sobie jednak tylko Douglas, który wobec urlopu Bartosza Salamona dobrze radzi sobie w niebiesko-białych barwach.

Jak poinformował Dobrasz, już w najbliższym czasie szeregi Lecha zasili kolejny nowy nabytek, tym razem z dalekich Stanów Zjednoczonych. Chodzi o 22-letniego Iana Hoffmanna, który od 2023 roku bronił barw norweskiego klubu – Moss.

Hoffmann jest określany mianem zawodnika wielowymiarowego, którego trudno sztywno przytwierdzić do konkretnej pozycji. Podczas trwającego sezonu drugiej ligi norweskiej Amerykanin najczęściej występował na pozycji prawego obrońcy, jednak zdarzało mu się również grać po drugiej stronie formacji defensywnej. Co ciekawe, w razie nadzwyczajnych sytuacji Hoffmann mógłby także znaleźć swoje miejsce w środku pola.

W „Kolejorzu” zawodnik urodzony w USA miałby pełnić rolę zmiennika Joela Pereiry, jednak w obliczu problemów Lecha na lewej obronie należy również rozpatrywać wariant występów właśnie na tej pozycji, gdzie bez formy jest Elias Andersson.

Warto również wspomnieć, że choć Ian Hoffmann urodził się w USA, przez lata mieszkał w Niemczech, gdzie reprezentował barwy sekcji młodzieżowych takich zespołów jak FC Koeln czy Karlsruher SC. Amerykanin następnie zdecydował się na powrót do ojczyzny, jednak rodzimej MLS nie zawojował – ostatecznie w barwach Houston Dynamo na ligowych boiskach grał przez… 247 minut.

Controversy in the Vålerenga – Moss game as this tackle by Ian Hoffmann only got him a yellow card 🫣

pic.twitter.com/9iYJ8QHAp0

— Football Norway (@NorwayFooty) June 9, 2024