Mikel Arteta zaprosił do klubu… kieszonkowców

James McNicholas przeanalizował w ”The Athletic”, jak Mikel Arteta buduje Arsenal ta swoją modłę. Szerokim echem odbiła się historia z zaproszeniem przez niego do klubu… kieszonkowców. Mieli oni za zadanie zabrać piłkarzom rzeczy, by następnie ci wyciągnęli z tego lekcję.

James McNicholas z ”New York Times” przeanalizował w ”The Athletic”, jak Mikel Arteta zbudował pod siebie Arsenal. Pod koniec tego roku Hiszpanowi stuknie pięć lat w roli szkoleniowca Arsenalu, a ten sezon jest już piątym, w którym w pełni odpowiadać będzie za pierwszy zespół. Dziennikarz wspomniał też, że Arteta jest bardzo zaangażowany w kwestie transferowe, czy dobiera sobie odpowiednich ludzi do sztabu. Ważnym aspektem są także dla niego tożsamość klubu, czy zasady, których bez wyjątku muszą przestrzegać wszyscy.

Szerokim echem odbiła się historia, od której zaczyna się cały tekst. Na jedną z drużynowych kolacji Arteta potajemnie zaprosił grupę profesjonalnych kieszonkowców. Otrzymali oni za zadanie zabrać pozostawione przez piłkarzy na stole rzeczy, jak telefony, czy portfele. Po zakończeniu kolacji Hiszpan poprosił swoich zawodników, by opróżnili swoje kieszenie. Rzecz jasna, nie było tam ich rzeczy osobistych. Szkoleniowiec chciał, by piłkarze wyciągnęli z tego lekcję o poczuciu czujności i gotowości do reakcji w każdej chwili.

