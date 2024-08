Jeden z największych niewypałów Śląska Wrocław odchodzi

Śląsk Wrocław poinformował o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron z Cameronem Borthwickiem-Jacksonem. Wychowanek Manchesteru United odchodzi z klubu z Dolnego Śląska po zaledwie roku. Dyrektor sportowy Śląska David Balda przyznawał, że sprowadzenie Anglika było błędem.

Śląsk zawiódł się na wychowanku Manchesteru United

Kariera wychowanka Manchesteru United zdecydowanie nie potoczyła się po jego myśli. Najwięcej meczów w Manchesterze United Borthwick-Jackson rozegrał pod wodzą słynnego Louisa van Gaala. Później jednak nie znajdował się w planach Jose Mourinho i Ole Gunnara Solskjaera. Za kadencji Portugalczyka był wypożyczany do drugoligowych Wolverhampton i Leeds, ale później znalazł się na jeszcze niższych szczeblach – w trzecioligowych Scunthorpe i Tranmere oraz czwartoligowym Oldham Athletic.

Latem 2020 roku Manchester United definitywnie postawił na nim krzyżyk i na stałe przeniósł się do występującego w League Two Oldham. Lata 2021-23 spędził w trzecioligowym Burton Albion, a na początku poprzedniego sezonu po raz pierwszy w karierze opuścił Anglię. Został zawodnikiem Śląska Wrocław, gdzie pierwszy raz zagrał dopiero po dwóch miesiącach. Przegrany 0:2 mecz Pucharu Polski z Jagiellonią był zresztą dla niego jedynym, gdzie znalazł się w wyjściowym składzie.

W rundzie jesiennej Ekstraklasy zaliczył zaś łącznie… 24 minuty w dwóch meczach. Choć w meczu z ŁKS-em zdołał zaliczyć asystę przy zwycięskiej bramce na 2:1 Piotra Samca-Talara. Dziewięć meczów ligowych w pełni przesiedział na ławce, a kiedy był poza kadrą pierwszego zespołu ogrywał się w trzecioligowych rezerwach. Drugą część sezonu 2023/24 spędził w szkockim Ross County, ale tam pokazał się tylko w czterech pierwszych meczach po wypożyczeniu, a od połowy lutego przez kolejne dwa miesiące nie zaliczył już ani minuty.

Borthwick-Jackson podpisał ze Śląskiem dwuletni kontrakt, ale dyrektor sportowy David Balda tuż po zakończeniu poprzedniego sezonu powiedział, że Anglik odejdzie z klubu. Balda przyznał, że sprowadzenie tego piłkarza było błędem. Nie został zgłoszony do kadry Śląska na mecze Ekstraklasy i eliminacji Ligi Konferencji. W tym sezonie nie grał nawet w trzecioligowych rezerwach. Do klubu nie zgłaszał się jednak nikt chętny po zawodnika, więc doszło do rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron.

Cameron Borthwick-Jackson opuszcza Śląsk Wrocław. Kontrakt obrońcy został rozwiązany za porozumieniem stron. Cameron, dziękujemy za Twój czas spędzony w Śląsku oraz zaangażowanie i życzymy powodzenia na dalszych etapach kariery! pic.twitter.com/0pgUvDFKF2 — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) August 10, 2024

W czwartej kolejce PKO BP Ekstraklasy Śląsk zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź. To spotkanie odbędzie się w niedzielę 11 sierpnia o godzinie 20:15. Cztery dni później, w Święto Wojska Polskiego wicemistrzowie Polski rozegrają u siebie rewanżowy mecz III rundy eliminacji Ligi Konferencji z St. Gallen. W Szwajcarii zespół Jacka Magiery przegrał 0:2. Pierwszy gwizdek we Wrocławiu wybrzmi o godzinie 20:30.

fot. Śląsk Wrocław / YouTube