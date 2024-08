Dobra i zła wiadomość w Eredivisie – VAR jest, ale nie działa

Do ogromnego skandalu doszło w Holandii. W meczu tamtejszej Eredivisie pomiędzy Feyenoordem Rotterdam a Willem II Tilburg przestał działać system VAR. Wielu sytuacji nie dało się sprawdzić, w związku z czym decyzja sędziego głównego podjęta na boisku była tą ostateczną. W drugiej połowie spotkania gospodarze zostali ograbieni z potencjalnego rzutu karnego i ostatecznie zremisowali 1:1.

Usterka techniczna systemu VAR przeszkodziła Feyenoordowi w odniesieniu zwycięstwa w pierwszej kolejce nowego sezonu Eredivisie. Od 13. minuty zespół z Rotterdamu prowadził 1:0 po bramce Antoniego Milambo. Asystę przy bramce zanotował Meksykanin Santiago Gimenez, którego łączy się z przenosinami do Nottingham Forest. On także był bohaterem szeroko komentowanej akcji.

Napastnik Feyenoordu miał okazję do podwyższenia wyniku w drugiej połowie spotkania. Santiago Gimenez został powalony w polu karnym rywala. Sędzia tego spotkania Dennis Higler postanowił nie przerywać gry, ale nie miał połączenia z systemem VAR z powodu usterki. Sędziowie zarządzający wideoweryfikacją nie byli więc w stanie przywołać arbitra do monitora, by obejrzał sytuację jeszcze raz i zmienił decyzję.

🫣🇳🇱 Unusual moment in Dutch football is VAR was totally unavailable for the second half between Feyenoord & Willem II… ❌

This was due to no connection between the on-pitch referee and VAR!

Feyenoord had penalty claim, but couldn't be checked… final result, 1-1. pic.twitter.com/VWiM9vvzM5

