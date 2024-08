Arne Slot już działa – rewolucyjny schemat rzutów rożnych Liverpoolu w akcji

Czegoś takiego w czołowych ligach dawno nie widzieliśmy. Nowy trener Liverpoolu – Holender Arne Slot – przywiózł ze sobą sporo nowych pomysłów. Jednym z nich jest nietypowy sposób rozgrywania rzutów rożnych, który obserwować mogliśmy w meczu towarzyskim przeciwko Sevilli.

W momencie, gdy wykonawca rzutu rożnego zmierza w kierunku narożnika boiska, to jego koledzy z zespołu ustawiają się w przeciwległym narożniku pola karnego i skupiają w jednym punkcie niczym rój os. Kiedy wykonawca podbiega do piłki, by dośrodkować w pole karne, wówczas zawodnicy Liverpoolu rzucają się w pole karne – taki, w teorii niekontrolowany ruch kilku zawodników ma powodować chaos w szeregach defensywnych rywali, którzy błyskawicznie muszą się zorientować w jakim kierunku porusza się zawodnik, za którego krycie są odpowiedzialni.

Dzięki temu sporo miejsca w polu karnym miał doskonale grający głową Virgil Van Dijk. W 60. minucie meczu towarzyskiego z Sevillą reprezentant Holandii zdołał w taki sposób oddać strzał, będąc zupełnie niepilnowanym. Tym razem środkowy obrońca nie zdobył bramki, lecz taki schemat ma potencjał i może nie raz i nie dwa razy zaskoczyć przeciwników w Premier League.

Liverpool’s somewhat bizarre corner routine in action:

1) All huddle around the back corner of the box

2) Make runs into six-yard box and defenders unsure who to pick up

3) Virgil van Dijk relatively unmarked and has a free header (should do better to be honest) pic.twitter.com/wzxD6wECmU

— Lewis Steele (@LewisSteele_) August 11, 2024