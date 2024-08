Real Salt Lake traci największą gwiazdę. To wiąże się z transferem Marczuka

W miniony weekend Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl” poinformował, że Dominik Marczuk jest bliski przeniesienia się do Real Salt Lake. Szanse na ten transfer wzrastają o tyle, że występujący na jego pozycji Carlos Andres Gómez odchodzi do Stade Rennes. Kolumbijczyk został sprzedany za 10,5 mln euro, co jest rekordem w historii tego klubu.

Marczuk jedną nogą w Real Salt Lake

W miniony weekend Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl” informował, że przedstawiciele Real Salt Lake prowadzą rozmowy z władzami Jagiellonii ws. transferu Dominika Marczuka. Dziennikarz dodał, że w kontrakcie najlepszego młodzieżowca minionego sezonu Ekstraklasy zawarta jest klauzula wykupu w wysokości 1,5 mln euro, którą zwycięzcy MLS z 2009 roku chcą aktywować.

Wokół transferu powstało spore zamieszanie. Z jednej strony były piłkarz ”Jagi” Tomasz Kupisz w kontekście odejścia Marczuka napisał na Twitterze ”Calma”. Blisko związany z Jagiellonią dziennikarz portalu ”sport.pl” Jakub Seweryn informował, że skrzydłowy normalnie trenował przed rewanżowym meczem z Bodo/Glimt i poleci z drużyną do Norwegii.

Na potwierdzenie tych słów opublikował na Twitterze zdjęcie zespołu mistrza Polski z lotniska i dodał, że Marczuk znalazł się w kadrze na rewanż z Bodo. Na instagramowej relacji Jagiellonii widać zresztą było wsiadającego na pokład zawodnika. Z drugiej strony zaś Mateusz Bączek z TVP Sport dodał, że transfer został dokonany, a oficjalne ogłoszenie ma nastąpić w przyszłym tygodniu. To oznacza, że Marczuk może jeszcze pożegnać się z kibicami ”Jagi”, bowiem w sobotę 17 sierpnia mistrzowie Polski grają u siebie z Cracovią.

Dominik Marczuk wsiadł do samolotu do Norwegii wraz z innymi piłkarzami Jagiellonii 👀 pic.twitter.com/uyc7Qm8I3v — Jakub Śliżewski (@jakub_slizewski) August 12, 2024

Gwiazdor z pozycji Marczuka odchodzi

Przenosiny Marczuka do zachodniej części USA są o tyle bliskie dokonania, że Real Salt Lake opuszcza występujący na jego pozycji Carlos Andres Gomez. Kolumbijczyk został kupiony przez Stade Rennes za 10,5 mln euro, co jest rekordową sprzedażą w historii Real Salt Lake. Francuzi zapłacą także dodatkowe trzy miliony euro w bonusach, a klub z MLS zagwarantował sobie 15% od przyszłej sprzedaży zawodnika.

Carlos Andres Gomez to wychowanek kolumbijskiego Millonarios, który do Stanów Zjednoczonych trafił zimą 2023 roku. W sezonie 2024 stał się jedną z największych gwiazd MLS. W 23 meczach strzelił 13 goli i zaliczył siedem asyst, co daje mu szóste miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej MLS. Znajduje się w niej tuż za plecami Leo Messiego, a wyprzedza choćby Luisa Suareza, czy Federico Bernandeschiego.

W grudniu 2023 roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Kolumbii. Tydzień później, już w drugim występie w drużynie narodowej strzelił debiutanckiego gola. Łącznie dla Real Salt Lake rozegrał 65 meczów, w których strzelił 15 goli i zaliczył 15 asyst. W sezonie 2023 zajął z tym klubem piąte miejsce w Konferencji Zachodniej sezonu zasadniczego MLS i dotarł do półfinału US Open Cup.

🚨🔴⚫️ Rennes have agreed deal to sign Carlos Andrés Goméz from Salt Lake in MLS. Details of the move: €10.5m fixed fee, €3m add-ons and 15% sell-on clause. Verbal agreement for the winger now done as @elshowrsl reports. Here we go. 🇨🇴 pic.twitter.com/rKyVjxh4MY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2024

Po 25 meczach sezonu zasadniczego 2024 Real Salt Lake zajmuje trzecie miejsce w Konferencji Zachodniej z pięciopunktową stratą do prowadzącego w tabeli Los Angeles Galaxy. Do końca sezonu zasadniczego MLS potencjalny nowy klub Dominika Marczuka ma jeszcze do rozegrania dziewięć meczów. Miejsca 1-7 dają awans do 1/8 finału play-offów, a miejsca 8-9 oznaczają grę w barażach o awans do tej fazy.

Na razie jednak Marczuk skupia się na rewanżowym meczu III rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Bodo/Glimt. W Białymstoku mistrzowie Norwegii wygrali 1:0. Jeśli Jagiellonia pożegna się z eliminacjami Ligi Mistrzów, w IV rundzie eliminacji Ligi Europy zagra ze zwycięzcą dwumeczu Panathinaikos – Ajax. W pierwszym meczu Ajax wygrał w Atenach 1:0.

