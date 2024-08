TVP Sport: Franciszek Smuda w krytycznym stanie

Dramatyczne wieści przekazało TVP Sport. Legendarny trener Franciszek Smuda znajduje się w krytycznym stanie. 76-latek od dłuższego czasu zmaga się z nowotworem krwi. Prognozy lekarzy z godziny na godzinę są coraz mniej optymistyczne.

27 sierpnia 2022 legendarny Franciszek Smuda po raz ostatni zasiadł na ławce trenerskiej. Mieszkający w Krakowie trener prowadził miejscową Wieczystą, z którą w 2022 roku wywalczył awans do III ligi. Od tamtego czasu udział się w mediach na temat polskiej piłki, ale raczej nie występował już przed kamerą. Dziś za pośrednictwem TVP Sport dowiedzieliśmy się, że słynny trener choruje na nowotwór krwi. Redakcja przekazała, że 76-latek znajduje się w krytycznym stanie, a prognozy lekarzy z każdą godziną są coraz mniej optymistyczne.

"TVP Sport": Franciszek Smuda jest w stanie krytycznym. Były selekcjoner walczy z nowotworem krwi, a prognozy lekarzy z godziny na godzinę są coraz mniej optymistyczne. pic.twitter.com/lR6BB3qGCb — Transfery Piłkarskie (@Transfery_) August 13, 2024

Franciszek Smuda to jeden z najbardziej doświadczonych polskich trenerów. W samej Ekstraklasie poprowadził swoje zespoły w 496 meczach, co jest trzecim najwyższym wynikiem w historii tej ligi. Absolutnym rekordzistą pod tym względem jest zmarły w czerwcu Orest Lenczyk, który w Ekstraklasie zasiadł na ławce trenerskiej aż 587 razy.

W Ekstraklasie Smuda poprowadził aż osiem klubów – Stal Mielec (1993-95), Widzew Łódź (1995-97, 2002, 2003, 2004), Wisłę Kraków (1997-99, 2001-02, 2013-15), Legię Warszawa (1999-01), Odrę Wodzisław Śląski (2004-05), Zagłębie Lubin (2005-06, 2009), Lecha Poznań (2006-09) i Górnika Łęczna (2016-17). W latach 2009-12 był selekcjonerem reprezentacji Polski, którą poprowadził na EURO 2012.

W 1996 roku zdobył z Widzewem pierwsze w karierze mistrzostwo Polski i wprowadził go do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Rok później obronił z Widzewem tytuł mistrzowski oraz sięgnął po Superpuchar Polski. W 1999 roku zdobył trzecie i ostatnie w karierze mistrzostwo Polski, które wygrał z Wisłą Kraków. W 2000 roku zdobył z ”Białą Gwiazdą” drugi w karierze Superpuchar Polski. W sezonie 2008/09 doprowadził Lecha Poznań do 1/16 finału Pucharu UEFA i zwycięstwa w Pucharze Polski.

Życzymy zdrowia w najważniejszym meczu. Walcz, Trenerze! pic.twitter.com/gNq0cXh4Ab — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) August 13, 2024

fot. Foot Truck / YouTube