Król strzelców Championship zagra w Premier League

Sky Sports poinformowało, że beniaminek Premier League Ipswich Town porozumiało się z Blackburn Rovers ws. transferu napastnika Sammiego Szmodicsa. Następnie David Ornstein z ”The Athletic” dodał, że ”The Tractor Boys” zapłaci za króla strzelców poprzedniego sezonu Championship dziewięć milionów funtów + bonusy.

Gwiazda Championship trafi do Premier League

Na początku lipca Ipswich Town zapłaciło niemal 20 milionów euro za wychowanka Manchesteru City Liama Delapa. Poprzedni sezon był dla niego drugim na poziomie Championship, gdzie w barwach Hull strzelił osiem goli i dołożył dwie asysty. Wydawało się, że to reprezentant Anglii do lat 21 będzie podstawowym wyborem Kierana McKenny na pozycji numer ”dziewięć”, ale Delapa czeka rywalizacja o miejsce w wyjściowym składzie.

Sky Sports poinformowało o porozumieniu Ipswich z Blackurn ws. transferu napastnika Sammiego Szmodicsa. Wkrótce David Ornstein dodał, że ”The Tractor Boys” zapłacą dziewięć milionów funtów + dodatkowe bonusy. Reprezentant Irlandii z dorobkiem 27 goli został w poprzednim sezonie królem strzelców Championship. Kibice Blackburn wybrali go najlepszym piłkarzem poprzedniego sezonu, a dzięki swoim liczbom znalazł się także w jedenastce rozgrywek Championship.

Łącznie w sezonie 2023/24 strzelił 33 gole i dołożył cztery asysty w 48 meczach. Jedną z bramek zdobył w przegranym 3:4 ligowym meczu z Ipswich. Miał bezpośredni udział w ponad połowie goli Blackburn w poprzednim sezonie Championship – 31 z 60. Właściwie to on w pojedynkę utrzymał Blackburn w tych rozgrywkach, bowiem bezpośrednio dzięki jego trafieniom Rovers zdobyło aż 18 punktów. Gdyby nie jego trafienia, Blackburn zakończyłoby sezon na przedostatnim miejscu z dorobkiem 35 punktów i spadłoby do League One.

BREAKING: Ipswich Town has an agreement in principle over the signing of Sammie Szmodics, the Championship's top goalscorer last season, with Blackburn Rovers 🚨 pic.twitter.com/CWr5QAFVpD — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 15, 2024

Choć przez kilka tygodni okresu przygotowawczego znajdował się poza kadrą Rovers, to nie wybiło go z rytmu strzeleckiego. W pierwszej kolejce nowego sezonu Championship zanotował trafienie oraz asystę w wygranym przez Blackburn 4:2 meczu z Derby County. Kilka dni później ustrzelił dublet w meczu I rundy Carabao Cup, w którym Blackburn rozbiło Stockport 6:1.

Dziennikarz Sky Sports Dharmesh Sheth informuje, że Irlandczyk przeszedł już testy medyczne. Ipswich będzie teraz pracować nad zarejestrowaniem go wraz z innym nowym nabytkiem – Kalvinem Phillipsem do kadry zespołu. Na Delapie i Szmodicsie wzmocnienie pozycji numer ”dziewięć” może się jednak nie skończyć. Sky Sports informuje, że Ipswich rozpoczęły rozmowy z Chelsea ws. wypożyczenia Armando Broji. Jednak ”The Blues” wolą sprzedać Albańczyka, a w gronie zainteresowanych nim znajduje się także Southampton.

Sammie Szmodics has completed his Ipswich Town medical. Ipswich working to ensure both he & Kalvin Phillips are registered by midday to be available for tomorrows’s game against #LFC. #ITFC #Rovers #MCFC https://t.co/kqzX4FpHjM — Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) August 16, 2024

Czas na zarejestrowanie Szmodicsa i Phillipsa nagli, bowiem już 17 sierpnia o godzinie 12:30 czasu lokalnego (13:30 czasu polskiego) ”The Tractor Boys” rozegrają pierwszy mecz w tym sezonie Premier League. Na Portmand Road drużyna Kierana McKenny podejmie Liverpool. Przywitanie Ipswich z Premier League po 22 latach może być bolesne, bowiem w drugiej kolejce udadzą się na teren mistrza Anglii – Manchesteru City.

fot. PressFocus