Bayer Leverkusen przedłużył kontrakt z kluczowym piłkarzem

Bayer Leverkusen oficjalnie ogłosił przedłużenie kontraktu z filarem środka pola – Robertem Andrichem. Reprezentant Niemiec podpisał nową umowę, która obowiązywać będzie do końca sezonu 2027/28. Dotychczasowy kontrakt wygasał w czerwcu 2026 roku.

Żołnierz Alonso na dłużej w Leverkusen

Historia Roberta Andricha jest naprawdę inspirująca. Choć jest wychowankiem Herthy Berlin, nigdy nie przebił się do pierwszego zespołu. Po latach gry na niższych szczeblach rozgrywkowych w wieku 25 lat zadebiutował w upragnionej Bundeslidze. W 2019 roku przeszedł z Heidenheim do absolutnego wówczas beniaminka Bundesligi – Unionu Berlin. Tam rozegrał 66 meczów, w których strzelił dziewięć goli i zaliczył sześć asyst. To naprawdę dobry wynik, jak na środkowego pomocnika o inklinacjach defensywnych.

W sezonie 2020/21 Union sensacyjnie zakończył rozgrywki Bundesligi na siódmym miejscu, a Andrich zapracował sobie na transfer do Bayeru Leverkusen. W ciągu trzech lat rozegrał dla ”Aptekarzy” 118 meczów, z czego aż 96 w wyjściowym składzie. Kiedy już nie występował, głównym tego powodem były urazy, czy zawieszenia za kartki. Dla Leverkusen strzelił 16 goli i zaliczył 10 asyst oraz sięgnął po dwa trofea. W tym roku zdobył z Bayerem mistrzostwo i Puchar Niemiec oraz dotarł do finału Ligi Europy.

Znakomita forma w poprzednim sezonie poskutkowała pierwszym w jego karierze powołaniem do reprezentacji Niemiec. Jednak na debiut musiał poczekać do drugiego powołania do kadry. Premierowy mecz dla ”Die Mannschaft” rozegrał w listopadzie 2023 roku. Kilka miesięcy później został powołany przez Juliana Nagelsmanna na EURO 2024. Wszystkie pięć meczów Niemców na rozgrywanym u siebie turnieju rozegrał w wyjściowym składzie.

Kiedy Andrich przychodził do Bayeru podpisywał z tym klubem pięcioletnią umowę. Kontrakt wygasał więc w czerwcu 2026 roku, ale tuż przed startem nowego sezonu doszło do jego przedłużenia. Mistrzowie Niemiec oficjalnie poinformowali o przedłużeniu umowy z piłkarzem o dwa lata.

– Robert jest liderem na boisku oraz poza nim. Ma w sobie niezwykłą umiejętność łączenia zdobywania piłki z piłkarską jakością. Jest zdolny do pokazywania swoich umiejętności na różnych pozycjach – mówił dla mediów klubowych dyrektor sportowy Bayeru Simon Rolfes.

– Jestem w absolutnie odpowiednim miejscu. Przeżywam najbardziej sukcesywny okres w mojej karierze. Czuję, że głód wygrywania w zespole jest jeszcze większy niż w tym niesamowitym poprzednim sezonie. Chcę grać tu przez następne lata i dam z siebie wszystko dla moich kolegów, klubu i niemniej ważnych kibiców – dodaje Andrich.

Kluby Bundesligi rozpoczynają zmagania w sezonie 2024/25 już w ten weekend. Na początek czeka je rywalizacja w I rundzie Pucharu Niemiec. Bayer wraz ze Stuttgartem do swoich meczów w tych rozgrywkach przystąpią dopiero za kilkanaście dni, bowiem w tym czasie te zespoły zmierzą się w Superpucharze Niemiec. Jako że Leverkusen w poprzednim sezonie sięgnął po dublet na krajowym podwórku, o Superpuchar powalczy z wicemistrzem kraju. To starcie odbędzie się na BayArenie w sobotę 17 sierpnia o godzinie 20:30.

