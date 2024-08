Brighton z nowym nabytkiem, zapłaciło klauzulę 40 milionów

O tym, że kibice Brighton & Hove Albion nie mogą narzekać na bierność transferową, już pisaliśmy, gdy ogłoszono podpisanie niemieckiego talentu – Brajana Grudy. Jednak to nie koniec i według Floriana Plettenberga klub miał w ostatnich dniach zapłacić klauzulę wykupu za Georginio Ruttera z Leeds, wynoszącą 40 milionów funtów.

Wydaje się, że nawet najbardziej zagorzali kibice tego klubu nie spodziewali się aż takiej aktywności w kontekście pozyskiwania nowych zawodników. Fabian Hurzeler szturmem wszedł do szatni Brighton, lecz ewidentnie działacze i zarząd bardzo wierzą w jego wizję tej drużyny, ponieważ nie szczędzą na kolejne wydatki. Na ten moment wydano już ponad 120 milionów euro, co już przebiło wydatki ostatniego sezonu (109 milionów euro).

Do tej pory dokonano trzech transferów po ponad 30 milionów euro: Yankub Minteh, Mats Wieffer, Brajan Gruda. Co ważne jednak, są to zawodnicy dość młodzi, a więc klub nie rezygnuje w żaden sposób ze swojej polityki budowania gwiazd. Jednak po ostatnim pozyskaniu niemieckiego talentu – Grudy – wydawało się jednak, że to koniec zakupów.

Nic bardziej mylnego – taki sygnał wysłał zarząd klubu. Według najnowszych doniesień Floriana Plettenberga ze „skysports” zapłacono klauzulę wykupu za Ruttera z Leeds, wynoszącą aż 40 milionów funtów.

Powołując się na statystyki portalu „transfermarkt” w ostatnim sezonie Rutter strzelił 8 bramek oraz zanotował 16 asyst we wszystkich rozgrywkach. Był bardzo ważną postacią w ofensywie, grając głównie w centralnej części boiska jako środkowy napastnik, często także jako cofnięta 9-tka. O tym, że ten utalentowany francuski zawodnik opuści szeregi Leeds mówiło się wcześniej, lecz w ostatnich dniach podkreślił to sam ich trener, a więc Daniel Farke.

Wczoraj otrzymaliśmy informację od wcześniej wspomnianego dziennikarza, że klauzula została opłacona, a sam zawodnik ma przejść w krótkim czasie testy medyczne i dołączyć do trenującego zespołu.

