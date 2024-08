Atalanta zmienia plany – Kosta Runjaić traci świetnego piłkarza

Atalanta Bergamo kilka dni temu przegrała na PGE Narodowym z Realem Madryt w meczu o Superpuchar Europy – był to debiut Kyliana Mbappe w barwach ”Królewskich” i zapowiadało się według niektórych na najważniejsze starcie w historii klubu z Lombardii. Na inny debiut zapowiada się we Włoszech w czarno-niebieskich barwach. Po przedłużających się negocjacjach w sprawie Matta O’Rileya, Atalanta w krótkim czasie domknęła transfer Lazara Samardzicia.

Atalanta od dłuższego czasu była gotowa na to, że wkrótce jej szeregi opuści Teun Koopmeiners. Holender, który jest świetnym wykonawcą stałych fragmentów i przy okazji jednym z najlepszych piłkarzy Serie A, kuszony jest od pół roku (jak zdradził Alfredo Pedulla – dokładnie od stycznia) przez Juventus. To powoduje, że „Bergamaschi” muszą znaleźć sobie następcę – najlepiej takiego, który charakterystyką ”wejdzie w buty” poprzednika.

Lazar Samardzić has arrived in Bergamo for his medical with Atalanta.

📸 Di Marzio pic.twitter.com/exolLHxi2p

