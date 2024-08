Gikiewicz znalazł nowy klub – spotka się z byłymi kadrowiczami

Bracia Gikiewicz to prawdopodobnie najbardziej znane grające w piłkę rodzeństwo w polskim futbolu obok braci Bednarek. Jeden z nich z powodzeniem występował w Niemczech i wrócił do kraju do Widzewa, a drugi z nich, Łukasz, zdecydował się nie tak dawno na powrót do kraju po 10 latach wojaży. Łukasz Gikiewicz zasilił KS Raszyn, który w ostatnim czasie zatrudnił też dwóch innych byłych polskich kadrowiczów: Jakuba Koseckiego oraz Marcina Burkhardta.

Gikiewicz znalazł nowy klub

Łukasz Gikiewicz został zawodnikiem KS-u Raszyn. To drużyna z V ligi Grupy 2. Poprzednio, młodszy z braci występował w drużynie Krzysztofa Stanowskiego grającej w jednej z niższych lig krajowych – KTS-ie Weszło w Warszawie, aktualnie czwartoligowcu. W klubie u znanego dziennikarza od dłuższego czasu przewijały się nazwiska znane zarówno z boiska, jak i z mediów. Epizody w drużynie mieli zarówno Grzegorz Szamotulski, Wojciech Kowalczyk, jak i Igor Lewczuk.

🆕➡️ | 36-letni Środkowy Napastnik

Łukasz Gikiewicz 🇵🇱 𝐏𝐫𝐳𝐞𝐧𝐨𝐬𝐢 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐧𝐚 𝐳𝐚𝐬𝐚𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐰𝐨𝐥𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫𝐮

𝐃𝐨: KS Raszyn (V Liga) 𝐃𝐚𝐧𝐞 𝐳𝐚𝐰𝐨𝐝𝐧𝐢𝐤𝐚

▪️Sezon 23/24: –

▪️Umowa do: –

▪️Wartość: – 𝐃𝐨𝐝𝐚𝐭𝐤𝐨𝐰𝐞… pic.twitter.com/B3BFO0COaE — Transfery Piłkarskie – Oficjalnie (@transferyof) August 14, 2024

Młodszy z braci Gikiewiczów w nowym klubie spotka się nie tylko z Jakubem Koseckim (5A-1), ale także z Marcinem Burkhardtem. Były legionista zagrał 10-krotnie w reprezentacji Polski i zanotował jedno trafienie. Każdy z wyżej wymienionych piłkarzy ma na koncie grę także u Stanowskiego – Burkhardt przez pewien czas był nawet tymczasowym trenerem warszawskiej drużyny.

Gikiewicz przemierzył cały świat

Łukasz Gikiewicz od momentu wyjazdu z Polski w 2013 roku spędził poza granicami ojczyzny 10 lat. Wrócił on wtedy do klubu z klasy okręgowej, Szturmu Junikowo, jednak zanim do tego doszło łączył przyjemne z pożytecznym także w wielu egzotycznych miejscach. Poza klubem FCSB (dawniej znanym jako Steaua Bukareszt) gdzie miał do czynienia z Gigim Becalim, wylądował choćby w lidze tajskiej, Jordanii, Indiach czy Bahrajnie.

Koszulki z Niższych Lig, o których nie miałeś pojęcia #42 Łukasz Gikiewicz opuścił 🇵🇱 w 2013 r., sezon po mistrzostwie z Śląskiem Wrocław. Jego piłkarska podróż dookoła świata działa się w klubach z 🇨🇾, 🇰🇿, 🇧🇬, 🇸🇦, 🇹🇭, 🇯🇴, 🇷🇴, 🇶🇦 i 🇮🇳. Wiosnę spędzi w Szturm Junikowo [Okr.] pic.twitter.com/1icxOtfRCw — Koszulki z Niższych Lig (@pilkamodna) March 16, 2023

Oprócz tego, w swoim piłkarskim CV ma także grę w: Bułgarii, Katarze, Arabii Saudyjskiej (siedem spotkań w Saudi Pro League), Cyprze, Kazachstanie. Na polskim podwórku mniej znany z braci zagrał 61 razy w Ekstraklasie oraz 31 razy w I lidze – zanotował on odpowiednio 10 oraz 11 trafień

Fot. PressFocus