Wyśmiewał się z Haalanda, a Norweg… go upokorzył

Mecz pomiędzy Chelsea a Manchesterem City miał dużo podtekstów, a jednym z nich była niedawna szydera ze strony Marca Cucurelli w stronę Erlinga Haalanda po wygranym EURO 2024. W bez wątpienia największym hicie pierwszej kolejki Premier League, w niedzielnym starciu na Stamford Bridge ostatecznie górą ze spotkania wyszli zawodnicy „The Citizens”, którzy pokonali londyńczyków 2:0.

Piosenka Cucurelli hitem w sieci

Jeszcze trochę ponad miesiąc temu wszyscy żyliśmy rozgrywkami EURO 2024 oraz fantastyczną postawą reprezentacji Hiszpanii, która ostatecznie w finale pokonała Anglików 2:1.

Po triumfie w mediach społecznościowych ogromną popularnością cieszyła się piosenka stworzona przez lewego obrońcę „La Furia Roja” – Marca Cucurellę. Same jej słowa i memiczność gracza Chelsea wystarczy by się co najmniej uśmiechnąć, a rymy i dość „podchmielony” hiszpański tylko dodają uroku.

If Haaland terrorize Chelsea, just blame Cucurella for his post Euro 2024 celebration song.😂😂 pic.twitter.com/cPGcpXZfWH — Anonymous™️🇰🇪 (@Chris_Okinda) August 18, 2024

Dokładny tekst piosenki Cucurelli brzmi:

Cucurella, on je paellę

Cucurella, on pije Estrellę

Haaland drżyj, nadchodzi Cucurella

Co ciekawe, kilka tygodni po EURO 2024 zawodnik Chelsea wystąpił w oficjalnej reklamie marki piwa Estrella, w której… śpiewał viralową piosenkę, tyle że w języku angielskim. I choć celebracja lewego defensora w ogromnej mierze wywoływała pozytywne emocje, to norweski snajper zdecydowanie miał coś do udowodnienia zarówno Cucurelli, jak i całej ekipie Chelsea.

Haaland nie zadrżał

Najlepsza okazja do słodkiego rewanżu czekała na Haalanda już podczas pierwszej kolejki Premier League, w której zespół Manchesteru City podejmował na wyjeździe ekipę Chelsea. Ekipa prowadzona przez Pepa Guardiolę dominowała właściwie przez całe spotkanie i poza jednorazowymi desperackimi atakami na bramkę „Obywateli” drużyna „The Blues” grała bardzo słabo.

Pierwszego gola dla Manchesteru zdobył nie kto inny jak Erling Haaland, który w sytuacji bramkowej zgrabnie przedryblował Cucurellę i lekkim uderzeniem pokonał golkipera gospodarzy. To niedzielne popołudnie zdecydowanie nie było łatwe dla sympatyków zespołu z niebieskiej części Londynu.

Ostatecznie podopieczni katalońskiego szkoleniowca zwyciężyli bowiem 2:0, a drugiego gola zdobył były zawodnik Chelsea – Mateo Kovacic, który zabawił się ze środkiem pola złożonym z piłkarzy, którzy go zastąpili i za których Todd Boehly w swoim stylu przepłacił.

Mateo Kovacic dribbled directly past Moises Caicedo and Enzo Fernandez to score his goal vs. Chelsea. Chelsea sold Kovacic to Man City for £25 million last summer and bought Fernandez and Caicedo for a combined £221 million last year. pic.twitter.com/UIvpeDvVto — ESPN FC (@ESPNFC) August 18, 2024

Nie ma złej krwi

Po meczu przeciwko Chelsea Erling Haaland zapytany przez jednego z dziennikarzy na temat rzekomego konfliktu z Marcem Cucurellą, sam zainteresowany odpowiedział tak:

Cucurella to wesoły gość, w zeszłym sezonie spytał mnie o koszulkę, a tego lata napisał piosenkę.

Wobec tego raczej trudno oczekiwać, żeby relacje między Haalandem, a Cucurellą były napięte, choć wiadomo – szpileczek nigdy nie za wiele, i odpowiedź norweskiego snajpera należy traktować właśnie w tego typu kategoriach.

fot. screen – X