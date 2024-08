Miał trafić do Eintrachtu, a podebrał go ligowy rywal

W ostatnim tygodniu wszystko wskazywało na to, iż Konstantinos Koulierakis ma zostać nowym zawodnikiem Eintrachtu Frankfurt. Jednak w ostatnim momencie transfer przechwycił VfL Wolfsburg i według Floriana Plettenberga doszło już do całkowitego porozumienia.

To miał być już „pewny” transfer Eintrachtu

20-letni Grek stał się bardzo łakomym kęskiem dla wielu europejskich klubów, a najbardziej zainteresowany był Eintracht Frankfurt. Przede wszystkim ze względu na fakt, iż z drużyną pożegnał się William Pacho, który odszedł za ponad 40 milionów euro do PSG. William spędził w niemieckim klubie zaledwie rok, a teraz Eintracht znów musi rozglądać się za nowym środkowym obrońcą

🚨Eintracht Frankfurt is on the verge of signing Konstantinos Koulierakis from PAOK for €10 million.

🚨He is set to replace Pacho, who has transferred to PSG. pic.twitter.com/MtWTsS6A2I — Bundesliga news (@BundesligaXtra) August 7, 2024

Konstantinos jest wychowankiem Paoku, a w pierwszej drużynie po raz pierwszy wystąpił w sezonie 2022/23. Mimo swojego wieku, w ciągu dwóch ostatnich lat wystąpił w 71 z 103 możliwych meczów dla PAOK-u. 37 razy w defensywie partnerował mu reprezentant Polski Tomasz Kędziora, który dołączył do PAOK-u zimą 2023 roku. Warto też dodać, że ten zawodnik ma za sobą doświadczenie reprezentacyjne, a debiutując w narodowych barwach miał 18 lat i 354 dni. To stawia go w dwudziestce najmłodszych debiutantów w historii reprezentacji Grecji.

O tym pisaliśmy już początkiem miesiąca, lecz wówczas to Eintracht miał być praktycznie pewnym pozyskania młodego Greka. Jednak w ostatnich dniach sytuacja uległa diametralnej zmianie, choć zawodnik koniec końców i tak ma trafić do Bundesligi.

Wolfsburg przechwytuje

Tak jak wyżej wspomniano, większość oczekiwała już na oficjalne potwierdzenie przez klub pozyskania 20-latka. Jednak jak podawał w ostatnich dniach „kicker” do walki o tego młodego środkowego obrońcę włączył się ligowy rywal Eintrachtu – Wolfsburg. Mimo że ustalono już kwotę przejścia (10 milionów euro), to rozmowy z samym zawodnikiem nie przyniosły porozumienia.

Niemiecki „skysports” informuje, iż pojawiły się kolejne żądania ze strony zawodnika oraz greckiego klubu, czego Eintracht nie chciał w żaden sposób zaakceptować. Dlatego na tej sytuacji skorzystał Wolfsburg, który ma oferować nie tylko większą kwotę transferu (12 milionów euro podstawy + bonusy), ale również lepsze warunki samego kontraktu z zawodnikiem. Florian Plettenberg informował wcześniej o ustnym porozumieniu na linii (Eintracht – PAOK), teraz poinformował o nowym kierunku.

🚨🐺 Hijack completed as it’s all done between VfL Wolfsburg and Konstantinos #Koulierakis ✔️ 20 y/o central defender from Saloniki will join Wolfsburg until the end of August if nothing extraordinary will happen. Medical done. Long-term contract. Announcement later. VfL will… pic.twitter.com/dNu81ezudm — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 19, 2024

W Grecji Konstantinos występował razem z Tomaszem Kędziorą, lecz po zmianie klubu nadal będzie występował z Polakiem w składzie, ponieważ jego nowym klubowym kolegą będzie Kamil Grabara. Wolfsburg bardzo świadomie szuka wzmocnień na pozycji środkowego obrońcy, tym bardziej, że bliski odejścia z klubu jest Maxence Lacroix, którym interesuje się Crystal Palace.

Fot. PressFocus