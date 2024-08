Ajax Amsterdam w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się z Jagiellonią Białystok – zwycięzca zagra w fazie ligowej rozgrywek, która odbędzie się po raz pierwszy. Do końca okienka transferowego jeszcze kilkanaście dni, więc amsterdamczycy nie czekają i działają. Na sezon na zasadzie wypożyczenia dołączy do holenderskiego giganta Daniele Rugani. Wszystko to przed decydującym dwumeczem z dumą Podlasia.

Ajax wzmacnia się przed meczami z Jagiellonią

W poniedziałek rano Daniele Rugani wraz ze swoją żoną, osobistością telewizyjną oraz modelką Michelą Persico – przybył na amsterdamskie lotnisko Schiphol, aby sfinalizować swój transfer. Będzie to roczne wypożyczenie. Rugani przez większość kariery był w Turynie niczym Nacho – nigdy nie robił problemu z mniejszego czasu z gry niż by chciał, a do tego trzymał poziom.

Tacy zawodnicy są bardzo cenieni przez trenerów oraz kibiców – przyszła jednak pora na chwilowy rozbrat z Piemontem. Pensję Ruganiego w całości opłaci Ajax – nie ma on jednak opcji wykupu. Były reprezentant Włoch (7A) w barwach ”Starej Damy” wystąpił do tej pory 148 razy.

🇮🇹🛬 Questa mattina #Rugani è arrivato ad Amsterdam. Previste nelle prossime ore le visite mediche e la firma del contratto. [Di Marzio] pic.twitter.com/Ntm5FhUfkT — Pandorino Bianconero (@PandorinoB) August 19, 2024

W ostatniej kolejce ligowej, Ajax Francesco Fariolego (rodaka obrońcy) przegrał z ostatnim w tabeli NAC Breda 1:2. Mimo rotacji, zespół nawet z takim przeciwnikiem nie spisał się jak należy. Powoli stałą regułą młodego włoskiego szkoleniowca staje się to, że gdy jego drużyna jako pierwsza traci bramkę to nie ma on pomysłu na swój zespół.

Ajax oraz Juventus mają ostatnio sporo emocji

Juventus z kolei do tej pory ma ciągłe trudności na letnim mercato. Do tej pory nie przybył Teun Koopmeiners, Cristiano Giuntoli sprząta w składzie, ale praktycznie nikt nie chce odejść, a sama ”kołderka” Thiago Motty jest bardzo krótka. Jeden z ostatnich treningów przed ligowym debiutem z Como był świadkiem rywalizacji zaledwie 15 piłkarzy. Nie udało się latem pozyskać ani Riccardo Calafioriego, ani Jean-Claira Todibo.

If you have 28 minutes to spare, Ajax and Panathinaikos's 34 penalty shootout is great viewingpic.twitter.com/sU9gfr5Jum — COPA90 (@Copa90) August 16, 2024

Piłkarze z Holandii w ostatnim europejskim dwumeczu z Panathinaikosem przeżyli podobne nastroje emocjonalne co pod Wawelem miało miejsce w starciu Wisły Kraków ze Spartakiem Trnava. Zarówno w Holandii jak i w Krakowie doszło do bardzo długiej serii jedenastek. Holenderska stolica przebiła jednak krakowski mecz, z uwagi na 17, a nie 14 serii rzutów karnych. Remko Pasveer, tak jak i Kamil Broda – zarówno trafili do siatki, jak i obronili jedenastki (Pasveer aż pięć, Broda dwie).

Wszystkie wejściówki na Ajax zostały w Białymstoku sprzedane, co oznacza, że na meczu zasiądzie około 19,5 tysiąca kibiców. Pierwsze spotkanie już w czwartek o 20.45

Fot. PressFocus