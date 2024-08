Villarreal remisuje z Atletico w hicie 1. kolejki La Liga

Villarreal zmierzył się z Atletico w hicie 1. kolejki La Liga na otwarcie sezonu. Ten mecz nie zawiódł. W szczególności byliśmy świadkami świetnej pierwszej połowy. Na Estadio de la Ceramica widzieliśmy aż 4 bramki. Ostatecznie oba zespoły podzieliły się punktami.

Mogliśmy się trochę obawiać jak ten mecz będzie wyglądać. Oba zespoły dokonały sporych zmian w składach. Na dodatek to był pierwszy mecz nowego sezonu i nikt nie chciał już na początku stracić ważnych punktów. Co więcej, Atletico chciało wykorzystać potknięcie Realu Madryt z Mallorką.

Na początku byliśmy świadkami typowych piłkarskich szachów. Drużyny docierały się jeszcze i badały teren. Dopiero po upływie pierwszego kwadransa ten hit się rozkręcił. W 18. minucie przypomniał o sobie kibicom w La Liga Arnaut Danjuma. Holender w fenomenalny sposób zakręcił Axelem Witselem i pokonał jako pierwszy tego wieczoru Jana Oblaka.

They tried to give up on my boy 🐍

Danjuma always prevails pic.twitter.com/wJHlSrVE8G

— Rimedi (@r1medi) August 19, 2024