IV runda eliminacji Ligi Mistrzów: Podsumowanie wtorkowych meczów

IV runda eliminacji Ligi Mistrzów to moment, w którym mecze rozgrywane są już pod oficjalnym ”brandingiem” Champions League. Po reformie rozgrywek poprzez eliminacje do fazy ligowej wchodzi już siedem zespołów, a nie sześć. W pierwszym dniu fazy play-off eliminacji – we wtorek 20 sierpnia rozegrano trzy z siedmiu meczów.

Przed tygodniem Lille wyeliminowało w Stambule prowadzone przez Jose Mourinho Fenerbahce. Bramkę w końcówce dogrywki na 1:1, która ostatecznie dała ”Mastifom” zwycięstwo w dwumeczu 3:2 zdobył niezawodny Jonathan David. W okolicach 30. minuty meczu ze Slavią Praga Kanadyjczyk miał dwie znakomite okazje na wyprowadzenie Lille na prowadzenie. Najpierw piłka po jego z okolicy 13. metra otarła się o siatkę – ale jej zewnętrzną stronie – a chwilę później z jeszcze bliższej odległości znów posłał futbolówkę nad poprzeczką.

W przypadku Davida sprawdziło się jednak powiedzenie ”do trzech razy sztuka”, bowiem w 52. minucie wreszcie wyprowadził Lille na prowadzenie. Wcześniej znakomite podanie w jego kierunku posłał Hakon Arnar Haraldsson, a gwiazda ”Mastifów” nie mogła nie pokonać w sytuacji ”sam na sam” Antonina Kinskiego. Dziesięć minut później piłkę do siatki wpakował stoper Slavii Igoh Ogbu, ale sędzia Szymon Marciniak dopatrzył się zagrania ręką El Hadjiego Dioufa, którego miało miejsce ułamek sekundy wcześniej.

W 77. minucie David do bramki dołożył asystę. Najpierw ”wziął na plecy” Ogbu tworząc tym samym dziurę w linii defensywy Slavii po czym wycofał do Edona Zhegrovy. Kosowianin przedryblował Tomasa Holesa i w sytuacji sam na sam pokonał Kinskiego. Chwilę później wicemistrzowie Czech mogli zmniejszyć stratę przed rewanżem, jednak trafienie Mojmira Chytila ostatecznie nie zostało uznane. Półautomatyczny system przeanalizował, że w momencie dośrodkowania Dioufa był minimalnie wychylony przed linię obrony.

Warto dodać, że Lille rozgrywało to spotkanie nie u siebie, a na stadionie w Valenciennes. Podczas Igrzysk Olimpijskich na Stade Pierre-Mauroy odbywały się bowiem mecze koszykówki oraz piłki ręcznej, więc nie było tam w ostatnim czasie warunków do rozgrywania meczów piłki nożnej. Szczególnie dotyczyło to murawy.

Po dwóch latach przerwy oba kluby znów dotarły do fazy play-off eliminacji Ligi Mistrzów. Przed rokiem Dinamo Zagrzeb zostało wyeliminowane w III rundzie przez AEK Ateny, a Karabach w II rundzie przez Raków Częstochowa. Mistrzowie Chorwacji w 17. minucie byli bliscy otwarcia wyniku spotkania, gdy Martin Baturina po sprytnym rozegraniu rzutu rożnego obił poprzeczkę.

Ale co się odwlecze, to nie uciecze, bowiem w 30. minucie piłkę do siatki wpakował Marko Pjaca. Choć zrobił to na raty, bowiem Fabijan Buntić obronił jego pierwszy strzał, ale ”wypluł” piłkę przed siebie. Co ciekawe, bramkarz Karabachu jest… Chorwatem. Po raz pierwszy na ławce mistrza Azerbejdżanu zasiadł za to sprowadzony niedawno za niemal milion euro ze Stali Mielec Mateusz Kochalski.

Kilka minut przed przerwą do wyrównania mógł doprowadzić Juninho. Brazylijczyk otrzymał fenomenalne długie podanie na wolne pole od jednego z obrońców, ale w sytuacji sam na sam spektakularnie przestrzelił. Niedługo później Juninho wystawił ”patelnię” Patrickowi Andrade, ale ten również przestrzelił po próbie głową z bliskiej odległości.

W drugiej połowie podopieczni Gurbana Gurbanowa wciąż razili nieskutecznością. Najpierw w 57. minucie słupek po strzale z rzutu wolnego obił Yassine Benzia, a kilka minut później Abdellah Zoubir wystawił Juninho świetną piłkę na dobieg, ale przymierzył on prosto w ustawionego pośrodku Ivana Nevisticia. Wkrótce Karabach przekonał się, że ”niewykorzystane sytuacje lubią się mścić”.

W 75. minucie Martin Baturina znakomitym podaniem wypatrzył Sandro Kulenovicia, a były piłkarz Legii po wejściu z piłką w pole karne podwyższył na 2:0. Był to jego pierwszy w karierze gol w Lidze Mistrzów. Raptem pięć minut później podwoił swój dorobek w tych rozgrywkach. Do pustej bramki dobił strzał Juana Cordoby. W ostatniej minucie doliczonego czasu gry Karabach upokorzyć mógł Baturina, ale 4:0 dla Dinama nie było, bowiem po ”położeniu” Bunticia obił słupek.

