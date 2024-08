Niewypał transferowy Rakowa Częstochowa odchodzi

Szwajcarskie media informują, że do Grasshopper Club Zürich dołączy zawodnik Rakowa Częstochowa Sonny Kittel. Niemiec o polskich korzeniach zupełnie nie odnalazł się w realiach Ekstraklasy i po roku znów będzie grał w miejscu gdzie obowiązującym językiem jest niemiecki.

Niewypał Rakowa

Transfer z udziałem byłego młodzieżowego reprezentanta Niemiec do Rakowa Częstochowa był największym hitem transferowym na polskim podwórku w poprzednim sezonie. Zanim trafił do ekipy „Medalików” Sonny Kittel zdążył rozegrać 60 spotkań w Bundeslidze oraz ponad 200 na poziomie 2. Bundesligi. Przez lata był czołowym elementem HSV Hamburg i fani Ekstraklasy z pewnością oczekiwali, że z miejsca stanie się gwiazda ligi.

Nic bardziej mylnego. Sonny Kittel polskich muraw nie podbił. Kibice klubu spod Jasnej Góry z pewnością zapamiętają go z bramki w eliminacjach Ligi Mistrzów przeciwko azerskiemu Karabachowi.

Ofensywny pomocnik nie potrafił dogadać się z trenerem Dawidem Szwagrą i nie spełniając oczekiwań zimą został wypożyczony do Australii gdzie zasilił szeregi Western Sydney Wanderers. W Australii również nie spisywał się tak jak oczekiwano i wraz z końcem sezonu wrócił do Rakowa Częstochowa.

Ulga dla obu stron

Wracający do klubu Marek Papszun również nie widział miejsca w swojej drużynie dla wychowanka Eintrachtu Frankfurt. Niemiec nie znalazł się w kadrze na żaden z meczów ligowych w sezonie 2024/2025 i kwestią czasu było pożegnanie się z zawodnikiem. Nie było to jednak łatwe, gdyż Sonny Kittel jak na polskie warunki otrzymywał sowitą pensję a jego kontrakt miał trwać do czerwca 2026 roku.

🚨Sonny Kittel odchodzi z #Raków Częstochowa! Wreszcie "Medaliki" osiągnęły porozumienie w sprawie rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron z Niemcem. Po czym uda się do Szwajcarii, gdzie podpisze kontrakt z Grasshopper Zürich🎉🙌 Sonny, dzięki za tego gola z Karabachem!🤝 pic.twitter.com/oOYBHRMjDJ — MsPL (@MsPL192117) August 21, 2024

Jak informują szwajcarskie media, tamtejszy Grasshopper Club Zürich doszedł do porozumienia z zawodnikiem – a on z Rakowem Częstochowa, który ma rozwiązać kontrakt ze swoim niewypałem transferowym za porozumieniem stron. Następnie Sonny Kittel podpisze kontrakt z ostatnią drużyną szwajcarskiej Super League – po czterech meczach klub zdobył tylko jeden punkt.

Grasshopper Club Zürich to najbardziej utytułowany klub w Szwajcarii. W sumie po mistrzostwo kraju sięgał aż 27 razy a oprócz tego jeszcze 34 razy stawał na podium rozgrywek. W ostatnich latach klubowi idzie jednak o wiele gorzej – ostatnie mistrzostwo kraju zdobył w sezonie 2002/2003, natomiast ostatnie miejsce na podium w sezonie 2013/2014. W sezonie 2018/2019 klub spadł nawet z do drugiej ligi gdzie spędził dwa sezony.

Sonny Kittel to kolejny zawodnik, który w letnim okienku transferowym opuszcza drużynę Rakowa – dotychczas z klubu odeszli już m.in.: Bartosz Nowak, Marcin Cebula, Wiktor Długosz, Łukasz Zwoliński, Xavier Dziekoński, Giannis Papanikolau, Deian Sorescu oraz Vladan Kovacević. Lada moment klub opuści również Ante Crnac. Chorwat przeniesie się do angielskiego Norwich City za ponad 10 milionów euro.

fot. PressFocus