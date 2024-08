Mbappe pogrąży PSG? Walka o zaległe 55 milionów euro!

Kylian Mbappe w tym sezonie zakłada już trykot Realu Madryt, a etap w Paris Saint-Germain wydawał się być zakończony. Od dłuższego czasu mówiło się o tym, że klub nie rozliczył się jeszcze całkowicie z byłym zawodnikiem, lecz teraz nowy napastnik „Królewskich” wytoczył poważniejsze działa i skierował sprawę do UEFA. PSG może grozić zakaz transferowy a nawet wykluczenie z europejskich pucharów.

Mbappe nierozliczony z PSG

Francuz w tym roku zakończył swoją siedmioletnią przygodę gry w Paryżu, o czym na bieżąco informowaliśmy. Kulisy jego odejścia z PSG były dość zagmatwane, lecz ostatecznie dołączył do drużyny „Królewskich”, z którą już sięgnął nawet po pierwsze trofeum. Podczas finału Superpucharu w Warszawie Real pokonał Atalantę 2:0, a Mbappe zadebiutował w białej koszulce i zdobył nawet bramkę.

Po ogłoszeniu jego przejścia do Madrytu nadal mówiło się jednak o nierozwiązanych kwestiach z paryskim klubem, a sam problem ciągnie się już od dłuższego czasu. 25-latek, który rozegrał 308 spotkań w barwach Paryżan, ubiegał się o zapłatę zaległych 55 milionów euro. Jak ustalił francuski „Lemonde„, pieniędzy jak nie było, tak dalej nie ma na koncie zawodnika.

Lwią część tej kwoty stanowi ostatnia część premii, którą Mbappe miał otrzymać w lutym za podpisanie kontraktu (36 milionów euro). Resztę stanowią zaległe wypłaty za kwiecień, maj oraz czerwie, ale także tzw. „premia etyczna” za te miesiące.

Konsekwencje dla PSG?

Mbappe w żaden sposób nie myśli o odpuszczeniu sprawy. Najpierw jego prawnicy mieli poinformować klub o zaległościach w płatnościach, natomiast jak to nie przyniosło efektu, 8 sierpnia zawodnik zdecydował się zgłosić sprawę do Francuskiej Zawodowej Ligi Piłkarskiej (LFP), ale także do UEFA. Wszystko miało opierać się na artykule 259 statusu zawodnika, na podstawie którego klub ma obowiązek wypłacać pensje zawodnicze nie później, niż ostatniego dnia miesiąca”.

Ze strony klubu brakuje jednak komentarza, lecz jak informuje „Leparisen” PSG jest pewne wyniku negocjacji, które mają trwać już od dłuższego czasu. Natomiast jeśli Kylian udowodni swoje racje oraz wygra sprawę na drodze prawnej, wszystko może skończyć się bardzo nieprzyjemnie dla Paris Saint-Germain.

🚨🚨 Kylian Mbappé a saisi la commission juridique de la LFP ainsi que l'UEFA, par l'intermédiaire de la FFF, pour réclamer le paiement de 55 millions d’euros que la direction du PSG ne lui a pas versés. Si les accusations sont avérées, le PSG pourrait faire face à des… pic.twitter.com/v7xe01LXJp — Media Parisien (@MediaParisien) August 20, 2024

Przede wszystkim Paryżanie mogą zostać ukarani zakazem rejestrowania nowych zawodników. Grozi im także odebranie klubowej licencji, która jest wymagana w kontekście gry w europejskich pucharach. Wszystko wskazuje na to, iż negocjacje między stronami w najbliższym czasie mocno przyspieszą, ponieważ PSG nie może sobie pozwolić na tak poważne kary. Mbappe natomiast pokazuje, że ma już dość czekania na polubowne załatwienie sprawy. I trudno mu się dziwić.

fot. screen YouTube/Real Madrid