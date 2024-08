Z ŁKS-u do… uczestnika Ligi Mistrzów

Po odkryciu Kacpra Urbańskiego, Bologna ponownie chce zainwestować w utalentowanego polskiego młodzieżowca – tym razem z ŁKS-u Łódź. Jak podaje Fabrizio Romano, Jan Łabędzki lada moment pojawi się we Włoszech, by odbyć testy medyczne, a następnie dołączyć do piątej drużyny poprzedniego sezonu Serie A.

Wielki talent ŁKS-u

18-letni zawodnik nie zaliczył udanego wejścia do poważnej piłki. Nie sposób nie wspomnieć o jego wpadce podczas zgrupowania reprezentacji Polski U17. Choć patrząc na rozgłos tamtego wydarzenia, „wpadka” to dość mało powiedziane. Jan Łabędzki wraz z trzema innymi reprezentantami został przyłapany pod wpływem alkoholu tuż przez startem mistrzostw świata do lat 17, przez co z hukiem wyleciał ze zgrupowania w Indonezji. Jednak na szczęście nie wpłynęło to zbyt mocno na rozwój jego kariery, ponieważ w poprzednim sezonie zanotował swoje pierwsze występy na poziomie Ekstraklasy.

Pierwsza bramka dla #ReprezentacjaŁodzi w 2024 roku!

Zdobywcą gola – młody gracz @LKS_Lodz Jan Łabędzki! ❤️ Jak oceniacie tego gola #łodzianie? 💪 pic.twitter.com/JyESH5UbIo — Piknik08 (@piknik08) January 19, 2024

Doskonale wiadomo, że ŁKS swój pobyt w Ekstraklasie zakończył już po roku z hukiem spadając do I ligi, jednak występy Łabędzkiego i tak zainteresowały zagranicznych skautów. Łącznie wystąpił w trzech spotkaniach, przebywając na murawie dokładnie 19 minut. Oczywiście zdecydowanie więcej czasu łapał w drugiej drużynie, gdzie pokazywał pełnię swoich umiejętności. W tym sezonie zagrał w trzech meczach I ligi, lecz więcej na pierwszoligowe boiska prawdopodobnie już nie wybiegnie.

Nowy Urbański?

W 2021 roku do Bolonii przeniósł się utalentowany, 16-letni wówczas Kacper Urbański. Jego kariera przebiega na ten moment wzorowo, a w ostatnim sezonie pod wodzą Thiago Motty młody pomocnik niesamowicie się rozwinął. Włoski klub ewidentnie zauważył, że wśród polskich młodzieżowców mogą znaleźć sporo perełek. Nie dziwi zatem chęć transferu Jana Łabędzkiego z ŁKS-u.

Sam Fabrizio Romano podając informację, zaznaczył, iż piąta drużyna poprzedniego sezonu Serie A szuka „nowego Urbańskiego” na polskim rynku. Według informacji podanych przez znanego dziennikarza kluby miały się już dogadać, a Łabędzki w najbliższym czasie pojawi się we Włoszech, gdzie przejdzie testy medyczne.

🔴🔵🇵🇱 Bologna agree deal to sign 2006 born talent Jan Labedzki from LKS Lodz on permanent move. Clubs agreed for a fee and player will travel soon to Italy. Club expect him to be the ‘new’ Kacper Urbanski, same level of investment and prospect. pic.twitter.com/APoODL9miR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2024

Z pewnością uczestnik tegorocznej edycji Ligi Mistrzów ma plan na rozwój Łabędzkiego i patrząc na przykład Urbańskiego możemy być spokojni o jego los. Mówi się, że ŁKS zainkasuje ponad 500 tysięcy euro, więc dla samego klubu będzie to zastrzyk finansowy.

fot. PressFocus