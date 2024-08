James Rodriguez wraca do Madrytu! Sensacyjny ruch Kolumbijczyka

Jakiś czas temu informowaliśmy, że James Rodriguez po bardzo udanym Copa America rozwiązał kontrakt z brazylijskim Sao Paulo i zamierzał wrócić do Europy. I wiele na to wskazuje, że Kolumbijczyk ponownie zagra na hiszpańskich boiskach, gdyż dołączył do mającego swoją siedzibę w Madrycie klubu – Rayo Vallecano.

Druga młodość Kolumbijczyka

James Rodriguez był największą gwiazdą Copa America 2024 rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych. Reprezentacja Kolumbii spisywała się znakomicie – dotarła do finału, gdzie przegrała po dogrywce z Argentyną, a jej największym motorem napędowym był oczywiście 33-latek. W sześciu meczach strzelił gola i zaliczył aż sześć asyst. Zdecydowanie zasłużenie zgarnął nagrodę MVP turnieju.

Dzięki temu były zawodnik FC Porto, AS Monaco czy Realu Madryt poczuł, że wciąż byłby w stanie rywalizować na najwyższym poziomie w Europie. Problemem był jednak obowiązujący kontrakt z Sao Paulo. Stronom udało się wypracować porozumienie, na mocy którego umowa została rozwiązana za porozumieniem stron wobec czego James Rodriguez może samodzielnie negocjować z dowolnym klubem.

Jak informuje dziennikarz Pipe Sierra w ciągu najbliższych kilku godzin transfer do Rayo Vallecano ma zostać sfinalizowany. Klub z siedzibą w Madrycie oferuje Kolumbijczykowi kontrakt na sezon z opcją przedłużenia o kolejny rok. James Rodriguez ma być bardzo zainteresowany ponownym mieszkaniem w stolicy Hiszpanii i jest w stanie delikatnie obniżyć swoje oczekiwania w sprawie kontraktu. Jest to o tyle ważny transfer dla Rayo, gdyż w 2024 roku świętuje ono stulecie istnienia.

🚨 #RayoVallecano envió hoy la oferta a James Rodríguez (33). Es inferior a lo que pretende el colombiano, pero no están lejos en los números. En las próximas horas podría concretarse 🇨🇴⚡️ 👀 El contrato ofrecido es de un año con opción a otro más 🤝🏼 Junto a @FabrizioRomano pic.twitter.com/uApE1ZY8pf — Pipe Sierra (@PSierraR) August 24, 2024

James Rodriguez znów w Europie

Ofensywny pomocnik łączony był z powrotem do Evertonu czy FC Porto, lecz te kierunki nie wyraziły zainteresowania 33-letnim zawodnikiem. To trzeci raz gdy Rodriguez przenosi się do Europy. Po raz pierwszy – w 2010 roku kiedy to przeniósł się z argentyńskiego CA Banfield do FC Porto. Następnie w 2022 roku kiedy po rocznej przygodzie w katarskim Al-Rayyan SC trafił do Olympiakosu.

Największe sukcesy święcił w barwach Realu Madryt i Bayernu Monachium. Z ekipą „Królewskich” sięgnął po dwa puchary Ligi Mistrzów oraz dwa tytuły mistrza Hiszpanii. Z kolei w barwach „Bawarczyków”, do których był wypożyczony zdobył dwa mistrzostwa Niemiec, dwa superpuchary Niemiec i jeden puchar Niemiec.

Wychowanek kolumbijskiego Envigado FC szerokiej publice pokazał się podczas mistrzostw świata w 2014 roku. Wówczas z sześcioma trafieniami został królem strzelców imprezy pomimo tego, że jego reprezentacja odpadła już na etapie ćwierćfinału.

James Rodríguez volvió a Europa señores, oficialmente va a jugar en el Rayo Vallecano, Colombia entera sonríe de que nuestro 10 vuelva a Europa. Ganó el fútbol señores. ❤️🇨🇴 pic.twitter.com/vJJwgu1sdC — 𝔇𝔯𝔢𝔴𝔶.. (@DrewyRM) August 25, 2024

Transfer Jamesa Rodrigueza może rozwiązać problemy Rayo Vallecano. W ostatnim ligowym spotkaniu z Getafe obie drużyny przeszły do historii – po raz pierwszy od ponad 20 lat (bo tylko z tego okresu istnieją statystyki) ani jedna, ani druga drużyna nie oddała celnego strzału w meczu.

fot. PressFocus