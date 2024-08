Polonia Warszawa z nowym trenerem. ”Polonista z krwi i kości”

Polonia Warszawa ogłosiła nowego szkoleniowca, który zastąpił na stanowisku Rafała Smalca. Został nim Mariusz Pawlak, czyli swój człowiek, polonista z krwi i kości. Jako piłkarz spędził w tym klubie siedem lat i zdobył z nim aż cztery trofea. W poprzednim sezonie prowadził Olimpię Grudziądz, którą utrzymał w II lidze.

Polonia Warszawa ma nowego trenera

Polonia Warszawa jako pierwszy klub Betclic 1. Ligi dokonał w tym sezonie zmiany trenera. Po czterech kolejkach, w których ”Czarne Koszule” zdobyły zaledwie jeden punkt i strzeliły tylko jednego gola zwolniony został Rafał Smalec. Prowadził on klub z Konwiktorskiej przez trzy lata i przebył z nim drogę od III ligi do I ligi. Tymczasowo zespół przejął jego asystent Grzegorz Lech, pod wodzą którego Polonia przegrała pierwsze dwa mecze po 0:1.

W siódmej kolejce odniosła pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, gdy przed własną publicznością pokonała 2:0 Wartę Poznań. W następnej serii gier ”Czarne Koszule” zmierzą się na wyjeździe z Chrobrym Głogów i w tym meczu na ławce zasiądzie już Mariusz Pawlak. Jego pierwszym meczem w roli trenera Polonii przy Konwiktorskiej będzie starcie z Odrą Opole, które rozegrane zostanie po wrześniowej przerwie na kadrę.

Trenerze, powodzenia! ✊ Mariusz Pawlak w nowej roli przy #K6 zadebiutuje już 14 września. W sobotę o godzinie 17:00 zagramy z Odrą Opole. Sprawmy trenerowi gorące powitanie!🔥 🎟️ Bilety ➡️ https://t.co/m0lDHclE6q pic.twitter.com/QeBBdxOR6l — Polonia Warszawa (@polonia1911) August 25, 2024

Kim jest Mariusz Pawlak?

52-letni szkoleniowiec podpisał z klubem kontrakt do końca sezonu 2024/25. W poprzednim sezonie prowadził Olimpię Grudziądz, którą przejął w październiku 2023 roku po pięciu porażkach klubu z rzędu. W dramatycznych okolicznościach, bo dopiero dzięki zwycięstwu z Hutnikiem Kraków w ostatniej kolejce, jego zespół wydostał się ze strefy spadkowej i utrzymał w II lidze.

Był to zresztą jego drugi pobyt w Grudziądzu, bowiem wcześniej prowadził Olimpię w latach 2018-19 i w sezonie 2018/19 wywalczył z tym klubem awans do I ligi. W międzyczasie przez niemal cztery lata był szkoleniowcem Wisły Puławy, którą w 2021 roku wprowadził do II ligi, a w 2023 roku otarł się nawet o awans do I ligi. Wcześniej pracował także w GKS-ie Bełchatów, Gryfie Wejherowo, Chojniczance Chojnice i Zniczu Pruszków.

🆕 Mariusz Pawlak nowym trenerem Polonii Warszawa! Z Dumą Stolicy podpisał kontrakt do końca sezonu 2024/2025 ✍️ ✅ Wieloletni zawodnik Czarnych Koszul,

✅ Mistrz Polski z Polonią, zdobywca Pucharu i Superpucharu Polski 🏆

✅ Polonista z krwi i kości 🖤🤍❤️🖤 Szczegóły ➡️… pic.twitter.com/aGJPDcZQsM — Polonia Warszawa (@polonia1911) August 25, 2024

Jako piłkarz najdłużej był związany z Lechią Gdańsk, której jest wychowankiem. Drugim klubem, w którym spędził najwięcej czasu była właśnie Polonia Warszawa. Piłkarzem ”Czarnych Koszul” był przez osiem lat – w latach 1996-02 i 2007-09. Podczas jego pierwszego pobytu w Warszawie Polonia była jednym z najlepszych klubów w Polsce. W 2000 roku sięgnął z tym klubem po mistrzostwo kraju, Puchar Ligi i Superpuchar Polski, a w 2001 roku dołożył triumf w Pucharze Polski. Łącznie rozegrał dla Polonii 157 meczów.

fot. Polonia Warszawa / YouTube