Juventus ściąga gwiazdę Serie A – kibice czekali na nią od stycznia

Juventus rozkręcał się podczas letniego mercato bardzo powoli, ale parafrazując słowa znanego polskiego polityka – „Cristiano Giuntolego poznaje się nie po tym jak zaczyna, a po tym jak kończy”. Ostatnie dni sierpnia w Turynie są bardzo gorące i lada chwila nadejdzie wyczekiwany przez cały rok transfer dla kibiców ”Bianconerich”. Fabrizio Romano i Alfredo Pedulla ogłosili, że do Piemontu w końcu przybywa jeden z najlepszych piłkarzy Serie A, Teun Koopmeiners.

Juve ściąga gwiazdę Serie A

Teun Koopmeiners przybył do Bergamo w 2021 roku za 14 milionów euro z AZ Alkmaar. Przychodził do Serie A z łatką piłkarza- eksperta od rzutów wolnych i ogółem stałych fragmentów gry. Napisał on w Lombardii przepiękną kartę – wygrał Ligę Europy, a także dwukrotnie wystąpił w finale Pucharu Włoch. Koopmeiners dla „Bergamaschich” rozegrał 129 meczów i zdobył 29 bramek.

Od stycznia, według informacji Alfredo Pedulli zagiął na niego parol Juventus, klub z największą liczbą mistrzostw na Półwyspie Apenińskim. Kluby po wielu miesiącach negocjacji i walki wręcz – dogadały się na 52 miliony euro oraz siedem w bonusach. Stanie się on drugim po Rasmusie Hojlundzie najdroższym transferem wychodzącym Atalanty i szóstym najdroższym zakupem Juve.

Juventus „gotuje”

Cristiano Giuntoli jak już wspomnieliśmy rozkręcał się powoli, ale zmontował całkiem niezłe wzmocnienia dla Juventusu. Pod kątem Thiago Motty, sprowadził już w miejsce Wojciecha Szczęsnego (rozwiązanie umowy, następnie koniec kariery) Michele Di Gregorio, a następnie Douglasa Luiza, Khephrena Thurama, Juana Cabala, Francisco Conceicao, Pierre’a Kalulu i Nico Gonzaleza.

Były dyrektor sportowy Carpi oraz Napoli nie żył w dobrych relacjach z Massimiliano Allegrim i nie wzmocnił zbytnio składu zimą – teraz mógł popuścić wodze fantazji, aby wspomóc jak tylko się da nowego trenera.

Juventus po dwóch kolejkach Serie A jako jedyny zanotował dwa czyste konta i komplet punktów. ”Stara Dama” pokonała Como 3:0 i takim samym stosunkiem drużynę Paolo Zanettiego – Hellas Werona. Podopieczni byłego trenera Empoli, również takim samym wynikiem, pokonali na otwarcie sezonu SSC Napoli Antonio Conte. Juventus oczywiście jest liderem ligi włoskiej.

