Atalanta ściągnęła mistrza Niemiec

Atalanta jest jednym z najwięcej pracujących klubów letniego okna transferowego w ligach z top5. Tego lata do Bergamo przybyli już choćby Nicolo Zaniolo, Raoul Bellanova, Rui Patricio czy Juan Cuadrado. Teraz przyszła kolej wzmocnić linię obrony i ”La Dea” zdecydowała się ściągnąć jednego z najlepszych (jesienią 2023) stoperów w Bundeslidze, Odilona Kossounou z Bayeru Leverkusen.

Atalanta ściągnęła piłkarza mistrza Niemiec i Afryki

Odilon Kossounou to iworyjski stoper, który w minionym sezonie został zarówno mistrzem Niemiec, jak i mistrzem Afryki. Oba tytuły wygrał zarówno z Bayerem Leverkusen, jak i Wybrzeżem Kości Słoniowej. Oba tytuły były o tyle wyjątkowe, że w lidze jego klub nie poniósł porażki, a WKS wygrał turniej rozgrywany u siebie. Dodatkowo, federacja w połowie turnieju zwolniła selekcjonera Jean-Louis Gasseta, gdyż omyłkowo uznali, że odpadli już z turnieju.

Jak podał Giorgio Dusi z Bergamo News i ekspert od Bundesligi, to wypożyczenie z opcją wykupu. Włoski newsman Fabrizio Romano dodał z kolei, że wypożyczenie jest płatne pięć milionów euro, a opcja wynosi 25 milionów euro.

Dla Leverkusen zagrał on 102 mecze i zanotował jedno trafienie. W 2021 roku kosztował „Aptekarzy” 30 milionów euro, co było klubowym rekordem co do transferu przychodzącego. 24-letni stoper z Wybrzeża Kości Słoniowej w mistrzowskim sezonie dla klubu rozegrał 22 mecze (1812 minut), w domowej wygranej o trofeum kontynentalne z kolei trzykrotnie, a w jednym z meczów wyleciał w 43. minucie spotkania.

اقوى ميركاتو في تاريخ النادي

صفقات اتالانتا هذا الموسم حتى الآن:

🇧🇪De Ketelaere ✅

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Godfrey ✅

🇮🇹Zaniolo ✅

🇬🇭Sulemana ✅

🇮🇹Retegui ✅

🇮🇹Brescianini ✅

🇷🇸Samardžić ✅

🇮🇹Bellanova ✅

🇪🇨 Cuadrado✅

🇵🇹 Patrício ✅

🇨🇮 Kossounou ✅

🇮🇹 Raspadori⏳ pic.twitter.com/rA1V3VeJ5g — اتالانتا بالعربية ( بطل الدوري الأوروبي ) (@AtalantaArabic) August 28, 2024

Poza wyżej wymienionymi zawodnikami Atalanta wykupiła też z Milanu Charlesa De Ketelaere, W 48h ”klepnęła” niespodziewany ”transfer medyczny” Mateo Reteguiego, który miał w pierwszym skladzie zastąpić Gianlukę Scamakkę, a także pozyskała odrzuconego na finiszu przez SSC Napoli, Marco Brescianiniego. Na liście nowych piłkarzy jest też Ben Godfrey oraz Ibrahim Sulemana, co łącznie daje 11 nowych nazwisk.

Atalanta do tej pory w tym sezonie rozegrała trzy mecze i poniosła dwie porażki. Na inaugurację sezonu przegrała w Warszawie w Superpucharze Europy na PGE Narodowym z Realem Madryt 0:2 (debiutancka bramka Kyliana Mbappe w nowych barwach). W pierwszej ligowej kolejce „Bergamaschi” rozbili Lecce na wyjeździe 4:0, a w drugiej – sensacyjnie przegrali z Torino 1:2 także na wyjeździe.