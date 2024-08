Mistrz Anglii z Leicester City zakończył piłkarską karierę

Mistrz Anglii w barwach Leicester City Marc Albrighton ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. Zwycięzca Premier League z sezonu 2015/16 odwiesił buty na kołku w wieku 35 lat. Przed przyjściem na King Power Stadium miał już doświadczenie w angielskiej ekstraklasie jako zawodnik Aston Villi.

Kolejny mistrz Anglii z Leicester odwiesił buty na kołku

Z mistrzowskiej kadry Leicester z sezonu 2015/16 już 16 zawodników zakończyło piłkarską karierę. Z kolei wśród zawodników wyjściowej jedenastki na piłkarskiej emeryturze jest już cała linia obrony – Christian Fuchs (LO), Wes Morgan, Robert Huth (obaj ŚO) i Danny Simpson (PO), środkowy pomocnik Danny Drinkwater oraz napastnik Shinji Okazaki.

Teraz do tego grona dołączył Marc Albrighton, który na swoim Instagramie poinformował o odwieszeniu butów na kołek. Od dwóch miesięcy 35-latek pozostawał bez klubu po tym, gdy jego umowa z Leicester dobiegła końca. Wychowanek Aston Villi na seniorskim poziomie występował przez 15 lat, gdy na początku sezonu 2009/10 zadebiutował w pierwszym zespole ”The Villans”.

Congratulations to Marc Albrighton on a fantastic career! A Villa supporter who came up through our Academy and made 102 first-team appearances in Claret and Blue. Happy retirement 💜 pic.twitter.com/7OW1Ehl5gG — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 29, 2024

Łącznie w klubie z Birmingham spędził niemal 16 lat – 11 lat w akademii i pięć w pierwszym zespole. W październiku 2013 roku został wypożyczony do Wigan, ale był tam zaledwie przez… miesiąc. Wraz z końcem sezonu 2013/14 jego kontrakt z Aston Villą wygasł i jako wolny zawodnik dołączył do wracającego wówczas po 10 latach do Premier League Leicester City.

Albrighton i Vardy – dwaj weterani

W pierwszym sezonie dla Leicester dokonał z tym klubem ”wielkiej ucieczki”, bowiem jeszcze na osiem kolejek przed końcem sezonu ”Lisy” szorowały po dnie tabeli z siedmiopunktową stratą do bezpiecznej strefy. Na finiszu sezonu odnieśli jednak aż siedem zwycięstw i tylko raz zremisowali, w efekcie czego rozgrywki ligowe zakończyli na… 14. miejscu. Kolejny sezon stał pod znakiem sensacyjnego mistrzostwa Anglii Leicester pod wodzą Claudio Ranieriego, a Albrighton był jednym z trzech piłkarzy ”Lisów”, który wystąpił we wszystkich 38 meczach Premier League.

Congratulations on a monumental career 🏆 Happy retirement, Marc 💙 pic.twitter.com/W2NBsXXkQQ — Leicester City (@LCFC) August 29, 2024

W sezonie 2016/17 dotarł z Leicester do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, a pięć lat później do półfinału Ligi Konferencji Europy. Wcześniej – w 2021 roku sięgnął z ”Lisami” po Puchar Anglii i Tarczę Wspólnoty. Drugą część naznaczonego spadkiem z Premier League sezonu 2022/23 spędził na wypożyczeniu w West Bromwich Albion, ale potem wrócił na King Power Stadium.

Wraz z końcem poprzedniego sezonu jego kontrakt z Leicester dobiegał końca i nie doszło do jego przedłużenia. Tym samym po niecałej dekadzie opuścił Leicester, a jedynym piłkarzem w kadrze tego klubu, który pamięta jeszcze historyczne mistrzostwo Anglii pozostał Jamie Vardy. Łącznie Albrighton dla ”Lisów” rozegrał 313 meczów, w których strzelił 19 goli i zaliczył 48 asyst.

Marc Albrighton has announced his retirement from professional football, posting on Instagram "Football – Thank you for everything." ⚽#BBCFootball pic.twitter.com/zWCiyE2C3h — Match of the Day (@BBCMOTD) August 29, 2024

– W życiu piłkarza przychodzi dzień, kiedy musisz odwiesić swoje buty i często zastanawiałem się, jak będę się czuł, gdy ten moment nadejdzie u mnie. Teraz ten dzień nadszedł. Czuję, że jestem przepełniony wdzięcznością i spokojem – napisał Albrighton w pożegnalnym poście na swoim Instagramie.

– Kibice Aston Villii i Leicester – zawsze będę Wam wdzięczny za Wasze ciągłe wsparcie. Wasza pasja sprawiała, że każdy moment na boisku był o wiele bardziej wyjątkowy. W Villi objęliście mnie jako jednego ze swoich, a w Leicester stworzyliście atmosferę, która poprowadziła nas do niemożliwych osiągnięć – dodał.

fot. PressFocus