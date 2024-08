Konkurent Jakuba Modera z bardzo poważną kontuzją

Matt O’Riley dołączył do Brighton z Celtiku za 25 milionów funtów, bijąc przy tym rekord transferowy całej ligi szkockiej, lecz jego debiut zamienił się w koszmar. Trwał… raptem sześć minut. Wszystko jest pokłosiem brutalnego ataku Jaya Williamsa z Crawley w Carabao Cup. Duńczyk będzie potrzebował operacji kostki.



– Niedorzeczny faul. To nie miało nic wspólnego z piłką nożną. Zmieniło grę, ponieważ później wszystko stało się bardzo emocjonalne. Nie możesz tak postępować. To ewidentny atak, którym ryzykujesz kontuzję drugiego zawodnika – wściekał się po meczu Fabian Hurzeler, nowy szkoleniowiec Brighton. Komentował w ten sposób brutalny atak Jaya Wiliamsa, który miał miejsce w okolicy środka pola. Co bardziej absurdalne, zawodnik gości nie otrzymał za ten atak nawet żółtej kartki. Szkoleniowiec Brighton twierdził, że Williams powinien wylecieć z boiska. Podobne zdanie mieli zresztą kibice w komentarzach.

Atrocious tackle from Jay Williams on Matt O’Riley, no attempt to play the ball, high tackle. Should be off with a red card! #BHAFC pic.twitter.com/fpdvUEXknI

„Mewy” wygrały spotkanie 1/32 finału 4:0 po bramkach Simona Adingry, Jeremy’ego Sarmiento, Adama Webstera oraz młodego Marka O’Mahony’ego. Trener Crawley Scott Lindsey przeprosił na konferencji pomeczowej za pewne ataki fizyczne ze strony swojej drużyny i przyznał, że faul Williamsa prawdopodobnie zasługiwał na sankcję, ponieważ widział później powtórki. O’Riley otrzymał tak mocny cios w kostkę, że potem nie był w stanie w żaden sposób obciążać stopy. Pomocnik opuścił The Amex o kulach. Po badaniach okazało się, że musi przejść operację kostki.

Trener nawet nie był w stanie powiedzieć jak długo może potrwać pauza zawodnika, który zaliczył kapitalny sezon i był być może najlepszym zawodnikiem w całej szkockiej Premiership. Strzelił tam aż 19 goli i zaliczył 18 asyst. Jest to rekord transferowy całej ligi. Nikt nigdy nie odszedł z ligi szkockiej za większe pieniądze. Dotychczas najdrożej sprzedanym piłkarzem był Jota sprzedany do Al-Ittihad – notabene kompletny niewypał. Celtic odrzucił wcześniej aż pięć ofert, które składała Atalanta – najwyższa wynosiła 21,5 mln funtów, zatem „The Bhoys” ugrali 3,5 mln więcej.

🚨🔵⚪️ Matt O’Riley needs surgery on his ankle as the injury is serious, Fabian Hürzeler confirms.

“I can't say how long he will be out but it’s serious injury as we expected”, he says.

All the best to Matt, get well soon! 🤜🏻🤛🏻 pic.twitter.com/CUzskKJA5R

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2024