Wraz z końcem minionego sezonu dobiegła końca umowa Artura Sobiecha z Lechem Poznań. Od tamtego momentu polski napastnik pozostawał wolnym zawodnikiem. Jednak jak informuje Sebastian Staszewski, 34-letni zawodnik znalazł już nowy klub i niebawem podpisze z nim kontrakt.

Artur Sobiech znalazł nowy klub

Artur Sobiech w 2021 roku zdecydował się na powrót do Polski po 1,5 roku gry dla tureckiego Karagumruku. W Lechu Poznań spędził trzy lata, gdzie od początku pełnił rolę zmiennika. Łącznie wystąpił w 54 spotkaniach, w których strzelił pięć goli i zaliczył dwie asysty. Poznańscy kibice najbardziej zapamiętali jego bramkę zdobytą przeciwko Fiorentinie w rewanżowym meczu 1/4 Ligi Konferencji Europy. Jego gol na 3:0 oznaczał wówczas wyrównanie stanu dwumeczu z 1:4 na 4:4. Ostatecznie jednak Lechowi nie udało się dokonać historycznej remontady.

Poprzedni sezon nie tylko w wykonaniu Sobiecha, ale i całego ”Kolejorza” nie należał do najlepszych. Lech zajął dopiero piąte miejsce w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, a napastnik wystąpił tylko w 11 meczach i nie zdobył nawet jednej bramki. W trakcie przerwy zimowej Sobiech doznał poważnej kontuzji kolana, po której musiał poddać się operacji i nie pojawił się już na boisku do przez resztę sezonu. Jego umowa kończyła się w czerwcu i „Kolejorz” nie zdecydował się jej przedłużyć.

Już jako wolny zawodnik łączony był z Motorem Lublin, jednak w obliczu zakontraktowania Kaana Caliskanera beniaminek Ekstraklasy nie zdecydował się sięgnąć po Sobiecha. Wygląda na to, że 34-latek znalazł nowy klub, ale nie będzie to polski zespół. Jak informuje Sebastian Staszewski, Sobiech doszedł do porozumienia z występującym w cypryjskiej ekstraklasie Ethnikosem Achnas. Ma podpisać roczny kontrakt z opcją przedłużenia.

Dziennikarz dodał, że Polak miał również na stole oferty ze strony greckich i tureckich klubów. W poprzednim sezonie klub zajął dopiero dziesiąte miejsce na koniec rozgrywek. Dodajmy, że w rozgrywkach cypryjskiej ekstraklasy występuje tylko 14 klubów. Ten sezon rozgrywek Cyta Championship Ethikos zaczął od porażki 0:3 z trzecią drużyną poprzedniego sezonu – Omonią Nikozja.

🆕🚨Artur Sobiech ma zostać nowym zawodnikiem cypryjskiego Ethnikosu Achnas‼️ Jeśli przejdzie pozytywnie zaplanowane na piątek testy medyczne, podpisze umowę na rok z opcją przedłużenia i dołączy do Patryka Lipskiego😉 Na stole były też tematy z Grecji i Turcji. — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) August 29, 2024

Gdzie występował Artur Sobiech?

Oprócz Lecha Poznań Artur Sobiech w Ekstraklasie występował także w barwach Lechii Gdańsk, Polonii Warszawa oraz Ruchu Chorzów, którego jest wychowankiem. Łącznie w polskiej Ekstraklasie rozegrał 152 mecze, w których strzelił 37 goli i zaliczył 23 asysty. W 2011 roku trafił na niemieckie boiska, gdzie najpierw przez sześć lat występował w Hannoverze 96, a następnie przez rok w SV Darmstadt.

Wystąpił również w 13 meczach dla reprezentacji Polski. W narodowych barwach zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę, a wszystko to w meczach towarzyskich. Jego debiut miał miejsce w 2010 roku w spotkaniu towarzyskim z Finlandią za kadencji Franciszka Smudy. Później otrzymał powołanie na EURO 2012, jednak nie zagrał w żadnym z trzech meczów grupowych.

fot. Foot Truck / YouTube