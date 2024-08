Czołowy defensor Eredivisie zagra w Bundeslidze

Najskuteczniejszy obrońca poprzedniego sezonu Eredivisie Lutsharel Geertruida jest bliski przenosin do Bundesligi. Według Fabrizio Romano reprezentant Holandii zamieni Feyenoord na RB Lipsk. W poprzednim sezonie Eredivisie strzelił osiem goli i zaliczył pięć asyst, co dało mu miano najskuteczniejszego defensora tych rozgrywek.

Fabrizio Romano poinformował, że czołowy obrońca Eredivisie Lutsharel Geertruida jest bliski transferu do RB Lipska. Kwota transferu ma się zamknąć w 25 milionach euro. Patrząc na umiejętności tego defensora cena nie wydaje się być specjalnie wygórowaną. Reprezentant Holandii wkrótce przejdzie testy medyczne, a następnie podpisze kontrakt z ”Czerwonymi Bykami”.

Szczegóły umowy nie są jednak na razie znane. Holender zostanie piątym zawodnikiem, którego Lipsk sprowadził w tegorocznym letnim okienku transferowym. Wcześniej do drużyny prowadzonej przez Marco Rosego trafili Antonio Nusa, Maarten Vandevoordt, Assan Ouédraogo oraz na zasadzie wypożyczenia z Atletico Madryt Arthur Vermeeren.

🚨⚪️🔴 EXCL: Lutsharel Geertruida to RB Leipzig, here we go! Flight booked and medical on Friday for the defender.

Package in excess of €25m for centre back at Feyenoord.

Geertruida was always the #1 option, there was never any chance for Antonio Silva who’s not for sale. pic.twitter.com/kttVQwznAh

