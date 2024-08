Kolejny hitowy transfer do ligi arabskiej stanie się faktem

W większości czołowych lig na świecie okienko transferowe zakończy się wraz z końcem sierpnia. Aktywne na rynku transferowym są nie tylko europejskie kluby, ale także te z Bliskiego Wschodu. Jak poinformował Fabrizio Romano, wicemistrz Arabii Saudyjskiej Al-Nassr sprowadził w swoje szeregi francuskiego obrońcę RB Lipska – Mohameda Simakana.

Decyzję Simakana o transferze do ligi saudyjskiej śmiało można uznać za dość niespodziewaną. Były już zawodnik RB Lipska jest uważany za jednego z najbardziej utalentowanych środkowych obrońców na świecie, co tylko potwierdził w poprzednim sezonie Bundesligi. Simakan ma dopiero 24 lata, więc „na papierze” ten ruch wydaje się nie mieć żadnego innego podłoża niż finansowe.

Rzadko zdarza się bowiem, aby piłkarze odchodzący do Arabii Saudyjskiej później decydowali się na powrót na Stary Kontynent. Trudno wyobrazić sobie jednak, żeby tak utalentowany zawodnik spędził na Bliskim Wschodzie resztę kariery. W poprzednim sezonie Mohamed Simakan był podstawowym środkowym obrońcą RB Lipska – wystąpił w 32 z 34 meczów Bundesligi oraz siedmiu meczach Ligi Mistrzów.

🚨🟡🔵 Mohamed Simakan to Al Nassr, here we go! Deal agreed on five year contract for CB to join from RB Leipzig with Geertruida as replacement.

Despite links with PL clubs, only Al Nassr in concrete talks with Leipzig as exclusively revealed two days ago.

Medical in 24/48h. pic.twitter.com/nmrPeBdjgv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2024