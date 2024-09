Chelsea przedłużyła umowę ważnego zawodnika

Chelsea jak doskonale wiadomo od pewnego czasu uwielbia bawić się w Football Managera w prawdziwym życiu. Todd Boehly, Clearlake Capital oraz RC Strasbourg to system naczyń połączonych, który ma pomóc i czasem też odciążać londyńskiego giganta. Czasem jednak, nawet mimo transferowych szaleństw, zdarzy się element stabilizacji w klubie i nie chodzi tu wcale o urazy Reece’a Jamesa. Nicolas Jackson zaakceptował propozycję nowego kontraktu w klubie.

Chelsea w letnim oknie transferowym, jak ostatnio zwykle, była jak Dworzec Centralny w Warszawie. Notorycznie ktoś przez to miejsce przechodził, nie wiadomo jednak w jakim kierunku, ale na pewno nie bez celu. Do klubu przybyli: Jadon Sancho (w Deadline Day), Mike Penders, Joao Felix (ponownie, tym razem na stałe), Pedro Neto, Filip Jorgensen, Aaron Anselmino, Caleb Wiley, a także Renato Veiga.

Jeden z nich (Wiley), razem z trzema pozostałymi zawodnikami (Djordje Petrović, Diego Moreira, a także Andrey Santos) trafili już do Strasburga – Moreira na stałe. To drugi podmiot należący do konsorcjum. Latem przejęło ono klub płacąc 75 milionów euro.

Jest jednak w Londynie miejsce na stabilizację. Nicolas Jackson dostał propozycję nowej umowy i zaakceptował ją. Tak podaje David Ornstein z The Athletic.

