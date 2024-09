MŚ w Katarze pełne były różnych wspaniałych występów. Na myśl głównie przychodzi triumf argentyńskich piłkarzy, którzy wrócili na tron po 36 latach. Chorwacja po raz kolejny znalazła się na podium MŚ. Nie można tu zapominać o historii Maroka, które jako pierwsze z Afryki w historii weszło do fazy półfinałów z tego kontynentu. Jedno z odkryć tamtego mundialu – Azzedine Ounahi – wyląduje w Panathinaikosie, gdzie spotka się z Bartłomiejem Drągowskim.

Odkrycie MŚ w Katarze zagra z Polakiem

Azzedine Ounahi pojechał na MŚ 2022 jako piłkarz fatalnie spisującego się w rozgrywkach Ligue 1 zespołu Angers. Nikt jednak nie myślał, że po turnieju będzie pamiętany jako jedno z jego objawień. Jego najlepsze występy to mecze z drużynami z Półwyspu Iberyjskiego. Najpierw z Hiszpanią, a w ćwierćfinale z Portugalią. Po meczu z ”La Furia Roja” Luis Enrique na pomeczowej konferencji był pełen uznania dla pracy i talentu, jaki dostrzegł u tego mało znanego szerszej publice zawodnika w bezpośrednim meczu.

🟢🇬🇷 Azzedine Ounahi, landed in Athens to complete his move to Panathinaikos from Olympique Marseille.pic.twitter.com/FVDxAbhFyM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2024

Obecny trener PSG przyznał wtedy: – Byłem mile zaskoczony piłkarzem grającym z ósemką, nie pamiętam nazwiska, przepraszam… Skąd się wziął ten chłopak? Gra bardzo dobrze. (…) Achraf Hakimi i Ziyech to sprawa oczywista, znamy też dobrze En-Nesyriego, Amrabata… ale ten chłopak nie przestawał biegać. Rozmawialiśmy o tym ze sztabem. To było coś spektakularnego.

Objawienie MŚ do dziś nie odzyskało formy

Ounahi po tak danym turnieju zmienił klub na dużo lepszy i trafił do Olympique’u Marsylii. Marokańczyk kosztował osiem milionów euro. Nie wrócił jednak ani na chwilę do dawnej formy. Rozegrał on dla marsylczyków 44 spotkania, strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę. W minionym sezonie dotarł do półfinału Ligi Europy. Mimo to, przez półtora roku pobytu na południu Francji stracił z powodu urazów aż sześć miesięcy (cztery urazy).

Przyszła pora na wypożyczenie – zgłosiły się po niego dwa greckie kluby, ale wolał dołączyć do Panathinaikosu kosztem Olympiakosu. Wypożyczenie będzie płatne 500 tysięcy euro, a Grecy będą mieli opcję wykupu za 11 milionów. Spotka się więc w Atenach z Bartłomiejem Drągowskim. Mający na koncie 150 meczów we Włoszech i 17 w samej Grecji bramkarz to dwukrotny reprezentant Polski. Wszystko to już po upłynięciu Deadline Day w ligach z TOP 5. Dlatego Ounahi nie mógłby zmienić klubu np. na inny francuski.

‼️Azzedine Ounahi has just landed in Athens to join Panathinaikos ⚪️🟢☘️. The Moroccan midfielder joins on loan from Marseille for a €500k fee, with an €11m buy option 🇲🇦🤝🏻

.#azzedineounahi #ounahi #panathinaikos #morocco pic.twitter.com/dNZXRlcxHs — 90 Mins 90 (@90minutesoffoot) September 3, 2024

Panathinaikos w tym sezonie zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji. Jego rywalami u siebie będą: Chelsea, HJK Helsinki, Dynamo Mińsk. Mecze wyjazdowe „Koniczynki” rozegrają z kolei z: Boracem Banja Luka, Djurgardens, a także walijskim TNS. Latem, poza wykupieniem Drągowskiego, ateńczycy zakupili: Sverrira Ingasona, Nemanję Maksimovicia, Facundo Pellistriego, Philippa Maxa, Tina Jedvaja, a także Tete i George’a Baldocka.

Fot. PressFocus