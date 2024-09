Francja: Piłkarz Marsylii odejdzie do… największego rywala

31-letni pomocnik Jordan Veretout odejdzie z Marsylii. Transfer ten mógłby przejść bez echa, gdyby nie fakt, że wybrał on… Olympique Lyon, czyli największego rywala marsylczyków. Kibice OM nie szczędzą gorzkich słów w kierunku piłkarza, ale również wielu kibiców Lyonu nie wyraża zadowolenia z powodu tego ruchu.

Veretout odejdzie z Marsylii do Lyonu

Pierwsze kroki w seniorskiej piłce Jordan Veretout stawiał w Nantes, z którego w 2015 roku odszedł do Aston Villa za 10 milionów euro. Jednak już po roku wrócił do Francji, ale tym razem do Saint-Etienne. A rok później znów udał się za granicę, lecz tym razem wybrał Półwysep Apeniński. W latach 2017-19 był piłkarzem Fiorentiny, a w latach 2019-22 AS Romy, z którą w 2022 roku wygrał Ligę Konferencji.

Po pięciu latach gry we Włoszech Veretout wrócił do ojczyzny. Za ok. 12 milionów euro wykupił go ówczesny wicemistrz Francji – Olympique Marsylia. Tam rozegrał 94 mecze, w których zanotował po 10 trafień i 10 asyst. W poprzednim sezonie dotarł z Marsylią do półfinału Ligi Europy. Od początku tego sezonu znajduje się jednak poza kadrą meczową, a wkrótce opuści klub z Lazurowego Wybrzeża.

Jego transfer nie przejdzie jednak bez echa, bo nowym klubem 31-latka będzie… Olympique Lyon, czyli największy rywal Marsylii. Według ”L’Equipe” Lyon zapłaci za pomocnika cztery miliony euro. OL będzie także zobowiązany wypłacił Marsylii pół miliona euro, jeśli zdobędzie mistrzostwo Francji lub – co bardziej prawdopodobne – pół miliona euro za każdą kwalifikację do Ligi Mistrzów w ciągu najbliższych dwóch lat. Z kolei Veretout miał zgodzić się na obniżenie swoich zarobków o 30%.

🚨 Jordan Veretout à l’OL, c’est fait ! ✅❤️💙 Le joueur a baissé son salaire de 30%. 🔻 Montant du transfert : 4 M€. 💰

👉 500.000€ de bonus pour chaque qualification en C1 de l’OL sur 2 ans.

👉 500.000€ si l’OL est champion de France. Visite médicale demain, le club a… pic.twitter.com/Qwz93EYhwe — Actu Foot (@ActuFoot_) September 3, 2024

Veretout dołączy do grona ”zdrajców”

4 września o godzinie 23:59 mija termin zgłaszania kadry zespołu przez uczestników tegorocznej edycji europejskich pucharów. Od samego rana zawodnik przechodził więc testy medyczne, by w odpowiednim czasie można było dopiąć formalności. Kibice Marsylii poczuli się zdradzeni odejściem Veretout do największego rywala i nie szczędzili mu ostrych słów w mediach społecznościowych.

O napięciu na linii Lyon – Marsylia niech świadczy choćby sytuacja z poprzedniego sezonu, gdy w drodze na Stade Velodrome autokary z kibicami oraz autokar z piłkarzami Lyonu zostały zaatakowane przez fanów marsylczyków. Cały świat obiegły później zdjęcia zakrwawionej twarzy trenera OL Fabio Grosso, który został trafiony odłamkami szkła po uprzednim rzuceniu w szybę kamienieniem. Włoch otarł się wówczas wręcz o utratę wzroku.

🚨 OL manager Fabio Grosso injured after team coach was attacked with stones whilst travelling to Marseille. Emergency medical treatment for Fabio Grosso tonight. pic.twitter.com/0bFuHizhyp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023

Veretout zostanie 23. piłkarzem, który zagra zarówno dla Lyonu i Marsylii, ale dopiero ósmym, który najpierw grał w Marsylii, a później w Lyonie. Z kolei jest to dziesiąty transfer na linii Lyon – Marsylia. Najsłynniejszym przykładem jest jeden z najlepszych piłkarzy Marsylii w XXI wieku – Mathieu Valbuena. Jego pierwszy przyjazd na Stade Velodrome po transferze do OL okraszony był licznymi transparentami uderzającymi w niego, czy nawet prezentowaniem wiszących na sznurze kukieł z wizerunkiem piłkarza.

Pełna lista ”zdrajców” prezentuje się następująco:

Pascal Olmeta (Marsylia 1990-92, Lyon 1995-96)

Bruno N’Gotty (Lyon 1991, Marsylia 2000-01)

Eric Roy (Lyon 1993-96, Marsylia 1996-98)

Florian Maurice (Lyon 1995-96, Marsylia 1998-00)

Fabrice Florese (Lyon 1996, Marsylia 2004)

Reynald Pedros (Marsylia 1996, Lyon 1997)

Daniel Bravo (Lyon 1997, Marsylia 1998)

Serge Blanc (Marsylia 1997-98), Lyon (1998-00)

Steve Marlet (Lyon 2000-01, Marsylia 2003-04)

Peguy Luyindula (Lyon 2001-03, Marsylia 2004-05)

Benoit Pendretti (Marsylia 2004, Lyon 2005)

Sylvain Wiltord (Lyon 2004-06, Marsylia 2008)

Hatem Ben Arfa (Lyon 2004-07, Marsylia 2008-10)

Allou Diarra (Lyon 2006, Marsylia 2011)

Loic Remy (Lyon 2006-07, Marsylia 2010-12)

Mathieu Valbuena (Marsylia 2006-13, Lyon 2015-17)

Bafetimbi Gomis (Lyon 2009-13, Marsylia 2016)

Jeremy Morel (Marsylia 2011-14, Lyon 2015-18)

Nicolas Nkoulou (Marsylia 2011-15, Lyon 2016)

Clinton N’Jie (Lyon 2012-14, Marsylia 2016-18)

Henri Bedimo (Lyon 2013-15, Marsylia 2016-17)

Duje Ćaleta-Car (Marsylia 2018-22, Lyon 2023-obecnie)

Jordan Veretout (Marsylia 2022-24, Lyon 2024-?)

fot. OM / YouTube