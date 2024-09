Ajax bez transferu. Powodem… braki formalne

Holenderski gigant jakim jest Ajax prawdopodobnie nie zna polskiego przysłowia, które mówi „To, co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj” – to stare porzekadło doskonale sprawdziło się w przypadku transferu Kamaldeena Sulemany z Southampton. Zawodnik z Ghany nie został wypożyczony do słynnej drużyny z Holandii przez… błędy proceduralne. Oznacza to, żezostanie w klubie z Premier League.

Skrzydłowy Kamaldeen Sulemana w trakcie ostatniego dnia letniego okna transferowego miał trafić do Ajaksu. Na stole była opcja wypożyczenia z jego klubu, położonego w portowym mieście – Southampton. Planowanym kierunkiem na zdobyciem minut był Amsterdam.

Wszystko to spełzło na niczym. Wszystkiemu winien jest Ajax. Holenderskie media informują, że FIFA nie zatwierdziła wypożyczenia piłkarza z Ghany. Powodem jest spóźnienie się wielokrotnego mistrza kraju z wypełnieniem i wysłaniem dokumentacji. Ostateczny termin został przekroczony, dlatego zgodnie z duchem prawa Ajax nie pozyskał nowego piłkarza do swojego składu.

🇬🇭 Kamaldeen Sulemana will not be joining Ajax. FIFA has denied the written request from all parties per @MikeVerweij

The documents for the transfer were submitted late on deadline day.

Kamaldeen was set to join the Eredivisie side on loan, but will now remain in England. pic.twitter.com/rJ5s9FAfQL

— Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) September 4, 2024