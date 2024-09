Pululów dwóch w Jagiellonii. Do rezerw dołączył brat Afimico

Liczba Pululów w Jagiellonii zwiększa się. III-ligowe rezerwy ”Dumy Podlasia” podpisały roczny kontrakt z Presleyem Pululu – bratem napastnika pierwszego zespołu Afimico. 22-letni zawodnik będzie miał możliwość przedłużenia umowy o kolejny rok. Tak, jak jego starszy o trzy lata brat, Presley jest wychowankiem FC Basel.

Ten znany Pululu

Afimico Pululu przebojem wdarł się do polskiej ekstraklasy. Był fundamentalną postacią w drodze Jagiellonii do pierwszego w historii mistrzostwa Polski. W poprzednim sezonie wystąpił w 31 z 34 ligowych meczów, w których zdobył 12 bramek i zanotował cztery asysty. Do tego dołożył dwa trafienia w trzech meczach Pucharu Polski. W tym sezonie wystąpił we wszystkich 12 dotychczasowych meczach Jagiellonii. Strzelił trzy gole w Ekstraklasie, a w eliminacjach Ligi Mistrzów zdobył dwie bramki i jedną asystę.

Trener Adrian Siemieniec nie wyobraża sobie składu bez tego napastnika. Angolczyk dołączył do „Dumy Podlasia” w 2023 roku, przechodząc z drugoligowego niemieckiego SpVgg Greuther Fürth. Tam spisywał się bardzo słabo, bo nie łapał się nawet do pierwszego składu. Zaliczał „ogony” i wchodził na kilka minut – przez to uzbierał ich zaledwie 150 w 2. Bundeslidze.

Wcześniej w FC Basel strzelał sporo w młodzieżówkach, ale nie w seniorach – trzy gole w jednym sezonie, zaledwie jeden w innym – to przecież marny ligowy wynik. Dopiero w Polsce Afimico Pululu zaczął strzelać. Sezon 2023/24 to jego pierwsza dwucyfrowa liczba od czasów FC Basel U21 i występów w trzeciej lidze szwajcarskiej w tej młodzieżówce.

Brat Afimico w rezerwach Jagiellonii

Prawdopodobnie mało kto wiedział, że Afimico ma młodszego o trzy lata brata – urodzonego w 2002 roku Presleya. Właśnie podpisał on roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok z III-ligowymi rezerwami Jagiellonii. W przeciwieństwie do Afimico, Presley nie jest typową ”dziewiątką”, a skrzydłowym – głównie lewym. Łączy ich jednak bycie wychowankiem FC Basel, choć Presley nie otrzymał szansy debiutu w pierwszym zespole tego klubu.

Presley ma też w CV więcej klubów. Afimico przed przyjściem do Jagiellonii zaliczył także szwajcarskie Neuchatel Xamax oraz Greuther Furth. Presley zaś po odejściu z FC Basel latem 2021 roku nowy klub znalazł dopiero po pół roku i były nim rezerwy Paderborn. Pierwszą część sezonu 2022/23 spędził w SC Verl, a drugą na wypożyczeniu w Hessen Kassel. Przed startem sezonu 2023/24 już po roku wrócił do rezerw Paderborn, gdzie w minionych rozgrywkach IV ligi niemieckiej zanotował trzy trafienia i jedną asystę w 16 meczach.

Po sześciu kolejkach nowego sezonu III ligi rezerwy Jagiellonii zajmują ostatnie w grupie pierwszej. Na koncie mają zaledwie punkt dzięki wyjazdowemu remisowi 0:0 z Victorią Sulejówek. Pozostałe pięć meczów to same porażki, w których ”Jaga” straciła aż 11 bramek. Zdobyła ich zaś tylko cztery i na ten moment jest najgorszą ofensywą w swojej grupie. W sobotę 7 września o godzinie 12:00 rezerwy podejmą u siebie Lechię Tomaszów Mazowiecki.

